Fenerbahçe'ye kötü haber! Manchester United hocasından Marcos Rojo açıklaması

Fenerbahçeli taraftarların da merakla beklediği stoper transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin gündemindeki Marcos Rojo'nun hocası, genç oyuncuyu bırakmayacağının sinyallerini verdi.

Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'den Fenerbahçe taraftarlarını üzen bir açıklama geldi.

Norveçli teknik direktör, takımda bulunan 7 stoperden birisi olan Arjantinli futbolcu Marcos Rojo hakkında şu ifadelere yer verdi:

''Neden Rojo'yu oynatmayayım ki? Çok iyi bir sezon öncesi hazırlık dönemi geçirdi. Ayrıca buradaki oyunuyla Arjantin Milli Takımı'nın da değişilmezi olma yolunda ilerliyor. Bakalım gelecek günler bize neler getirecek.''

Düzenli oynamak istiyor

Ancak geçtiğimiz sezon çok fazla forma şansı bulamayan Marcos Rojo, yönetime ''Sezon boyunca düzenli oynamak istiyorum, değerim düşmemeli" ifadelerini kullandı.

Şans bulması bile beklenmiyor

29 yaşındaki Arjantinli stoper Marcos Rojo, geçtiğimiz sezon Manchester United ile yalnızca 8 maça çıkabildi ve 2014'de 20 milyon euroya transfer olduğu Premier Lig devinden bu sezon büyük ihtimalle ayrılacak. Harry Maguire'ın gelmesinin ardından Rojo'nun şans bulması bile beklenmiyor.