Eskişehirspor'da düğüm çözüldü Sissoko resmen açıklandı

TFF 1. Lig kulüplerinden Eskişehirspor'da Ibrahim Sissoko karmaşası çözüldü. 27 yaşındaki forvet ile bir yıllığına anlaşma sağlandı.

Eskişehirspor Başkan Vekili Mehmet Şimşek ile bir araya gelen ve 1 yıl daha siyah-kırmızılı formayı giyecek olan Sissoko, sözleşmesini de imzaladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:





“Başkan Vekilimiz Mehmet Şimşek ile bir araya gelen Ibrahim Sissoko kendisini 1 yıllığına Eskişehirspor'lu yapan sözleşmeye imza attı. Ibrahim Sissoko'ya Eskişehirspor'da başarılı bir futbol kariyeri dileriz”