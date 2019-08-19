Savaş sinyali mi neler oluyor? Esed Türk askeri konvoyunu bombaladı ölenler var!

İDLİB'deki 9 Numaralı Gözlem Noktası'na intikal etmekte olan Türk askeri konvoyuna yönelik Esed'e ait Su 22 savaş uçakları ile hava saldırısı düzenlendi: 3 sivilin öldü, 12 sivil yaralandı. Güvenlik uzmanı Gürcan, konuya ilişkin "Kriz vekalet savaşı ötesine taşıp bir TSK-Suriye ordusu çatışmasına dönüşebilir" dedi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinde Rusya Federasyonu ile yapılan mevcut mutabakat ve anlaşmalara aykırı olarak Rejim tarafından gerçekleştirilen ve sivil, masum insanlara büyük zararlar vererek giderek insanlık dramına dönüşen operasyonların, Rusya Federasyonu makamlarına yapılan tüm uyarılara rağmen devam ettiği" belirtildi.

Türk konvoyuna saldırıldı : 3 ölü

Söz konusu operasyonların mutabakat ve anlaşmalara aykırı yürütüldüğüne vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mutabakat ve anlaşmalara aykırı yürütülen bu operasyonlar sonucunda ikmal yollarının kesilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan 9 Numaralı Gözlem Noktası'nın güvenliğini sağlamak, ikmal yollarını açık bulundurmak ve bölgedeki sivil/masum insanların can kaybını önleyerek taraflar arasındaki gerginliği azaltmak maksadıyla, 19 Ağustos 2019 günü saat 05.30'da, koordinasyon için önceden Rusya Federasyonu tarafına bilgi verilerek bölgeye bir kuvvet intikali başlatılmıştır. Söz konusu intikal esnasında konvoyumuza, saat 08.55'te bir hava saldırısı düzenlenmiş, saldırıda konvoy bölgesinde bulunan 3 sivil ölmüş, 12 sivil yaralanmıştır. Mevcut anlaşmalara ve Rusya Federasyonu ile aramızdaki iş birliği ve diyaloga aykırı olan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, meşru müdafaa haklarımız saklı kalmak kaydıyla, tekrar etmemesi için gerekli tedbirlerin ivedilikle alınmasını bekliyoruz."

Esed SU 22 uçakları ile konvoydaki bu aracı vurdu

Suriyeli kaynaklara göre Suriye SU 22'leri tarafından vurulan Faylak al Sham'a ait pick up'ın Türk konvoyu içindeki fotoğrafı

"TSK-Suriye ordusu çatışmasına dönebilir"

Türk konvoyuna yönelik saldırı daha büyük bir gerilimin habercisi olarak yorumlandı. Güvenlik uzmanı Metin Gürcan, sürecin Türkiye - Suriye savaşına evrilebileceğini söyledi.

2016'dan beri Fırat batısını takip ederim.İlk kez şu an Morek-Han Şeyhun hattında Ankara ve Şam bu kadar ciddi bir bilek güreşine girdi. Kriz vekalet savaşı ötesine taşıp bir TSK-Suriye ordusu çatışmasına dönüşebilir. Moskova şaşırtıcı şekilde SESSİZ. Kremlin'in telefonunu bilen? — METIN GURCAN (@Metin4020) August 19, 2019

MSB: Tel Rıfat'taki saldırılara yanıt verildi

Diğer yandan da bu sabah açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB)Fırat Kalkanı bölgesine, Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine, bölgedeki ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat'taki PKK/YPG'li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine, bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiş, teröristlere ait tespit edilen hedefler vurulmuştur" denildi.