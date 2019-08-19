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HDP'li belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına BBP ve DSP'den destek

HDP'li belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına BBP ve DSP'den destek

HDP'li 3 belediye başkanının görevden alınmasına BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "kayyum atanması uygulaması yerinde olmuştur" değerlendirmesi yaparken, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal 'devletin asli görevini yerine getirme sorumluluğunun tezahürü' yorumunda bulundu.

Mustafa Destici, "Teröre, terör örgütüne aleni destek veren, terörü meşru görmenin ötesinde, polisimizi, askerimizi şehit eden teröristlerin cenazelerine katılarak sahip çıkan sözde belediye başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılarak yerlerine kayyum atanması uygulaması yerinde olmuştur"  diye konuştu.

"Siyasi bölücülerin partisine mensup belediyeler"

Destici, "Siyasi bölücülerin partisine mensup belediyelerde hem teröristlerin istihdam edildiği hem de teröre her türlü maddi ve lojistik desteğin de verildiği herkesçe malum olduğu gibi devletçe de tespit edilmiştir.

Hükümet bunu görmezden gelseydi asıl o zaman hata yapmış olurdu.

Terörle mücadeleyi ve hizmeti önceleyerek demokrasiye, hukuka, hakka, vicdana uygun olarak yapılan bu uygulama üzerine kayyum olarak atanan üç büyükşehir valimize başarılar diler, bölgede yaşayan vatandaşlarımız başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını dilerim" ifadesini kullandı.

Aksakal yazılı açıklama yaptı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal yaptığı yazılı açıklamasında, "İçişleri Bakanlığının gerekli inceleme ve tespitleri sonucu PKK/KCK terör örgütleriyle organik ilişkileri ortaya çıkarılan üç büyükşehir belediye başkanının görevden uzaklaştırılmaları, devletin asli görevini yerine getirme sorumluluğunun tezahürüdür" dedi.

Halkın oylarıyla seçilerek göreve gelenlerin, Türkiye Cumhuriyeti yasalarının belirlediği çerçevede görevlerini ifa etmekle yükümlü olduklarına dikkati çeken Aksakal, şunları kaydetti:

Başka merkezlerden aldığı talimat ve telkinlerle bu sorumluluklarını unutanlara ve yetkilerini kötüye kullananlara karşı elbette yasal zeminde bir hatırlatma gereklidir, yapılan da bundan ibarettir. Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne kastedenleri ve bunlarla her türlü iş birliğine girenleri, bu yapıların lider konumunda bulunanları gönüllerinde saklayanları artık Türk milleti açıkça görmektedir.

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