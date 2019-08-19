HABER /  SPOR
ADV Her yaz yeni bir tatil, yeni bir hikaye...

Kadıköy'de ilk maç öncesi gerginlik çıktı!

Kadıköy'de ilk maç öncesi gerginlik çıktı!

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica ile Fenerbahçe tribünleri arasında gerginlik yaşandı.

Ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'in yeni sezondaki ilk maçında Fenerbahçe'yle Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecekken maç öncesinde ortam bir anda gerildi.

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica ile Fenerbahçe tribünleri arasında gerginlik yaşandı. Habertürk'ün haberine göre Rumen çalıştırıcı, soyunma odasına el hareketleri yaparak gitti. Tecrübeli teknik direktör gelen tepkiler üzerine ise tribünlere 'sus' işareti yaptı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı golleri ve geniş özeti
Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı golleri ve geniş özeti
Karabağlar'daki yangın havadan görüntülendi
Karabağlar'daki yangın havadan görüntülendi
Kıran Operasyonu'nda terör örgütüne darbe!
Kıran Operasyonu'nda terör örgütüne darbe!
"Türk askeri konvoyuna saldırı endişe verici"
"Türk askeri konvoyuna saldırı endişe verici"
Gül ve Davutoğlu'ndan aynı saatte kayyum tweeti
Gül ve Davutoğlu'ndan aynı saatte kayyum tweeti
Şahbaz Şerif Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkür etti
Şahbaz Şerif Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkür etti
ÖNCEKİ HABERLER
Özhaseki'den kayyumlar için açıklama
Özhaseki'den kayyumlar için açıklama
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam
ABD'den YPG/PKK'nın işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat
ABD'den YPG/PKK'nın işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat
Beşiktaş'a Vida'dan kötü haber
Beşiktaş'a Vida'dan kötü haber
Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun trafik kazasında yaşamını yitirdi
Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun trafik kazasında yaşamını yitirdi
9. sınıf nakil işlemleri nasıl olur 2019 MEB lise nakil işlemleri yapma
9. sınıf nakil işlemleri nasıl olur 2019 MEB lise nakil işlemleri yapma
Yorumlar