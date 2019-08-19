Kadıköy'de ilk maç öncesi gerginlik çıktı!

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica ile Fenerbahçe tribünleri arasında gerginlik yaşandı.

Ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'in yeni sezondaki ilk maçında Fenerbahçe'yle Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecekken maç öncesinde ortam bir anda gerildi.



Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica ile Fenerbahçe tribünleri arasında gerginlik yaşandı. Habertürk'ün haberine göre Rumen çalıştırıcı, soyunma odasına el hareketleri yaparak gitti. Tecrübeli teknik direktör gelen tepkiler üzerine ise tribünlere 'sus' işareti yaptı.