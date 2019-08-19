HABER /  SPOR
ADV Her yaz yeni bir tatil, yeni bir hikaye...

Beşiktaş'a Vida'dan kötü haber

Beşiktaş'a Vida'dan kötü haber

Beşiktaş, Hırvat stoper Demagoj Vida'nın ayağındaki ağrı nedeniyle antrenmana çıkarılmadığını açıkladı. Vida'nın durumu MR sonucuna göre netlik kazanacak.

Beşiktaş'ta Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynanan maçta sakatlanan Domagoj Vida'nın MR'ı çekilecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sivasspor ile oynanan maç esnasında ayak bilek arka kısmında ağrı oluşan ancak oyuna devam eden sporcumuz Domagoj Vida, ağrı şikayetinin devam etmesi üzerine tedbir amaçlı antrenmana çıkarılmadı. Sporcumuzun kontrol amaçlı MR'ı çekilecek. Vida'nın durumu, MR sonucuna göre netlik kazanacak.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun trafik kazasında yaşamını yitirdi
Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun trafik kazasında yaşamını yitirdi
Alper Potuk sözleşmesinde indirime gitti
Alper Potuk sözleşmesinde indirime gitti
Netanyahu: Seçimler olsa da Gazze'yi vuracağız!
Netanyahu: Seçimler olsa da Gazze'yi vuracağız!
Anlaşmasız Brexit halinde AB vatandaşları serbest dolaşamayacak
Anlaşmasız Brexit halinde AB vatandaşları serbest dolaşamayacak
Savaş sinyali mi neler oluyor? Esed Türk askeri konvoyunu bombaladı ölenler var!
Savaş sinyali mi neler oluyor? Esed Türk askeri konvoyunu bombaladı ölenler var!
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden çalışan 29 memur görevden uzaklaştırıldı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden çalışan 29 memur görevden uzaklaştırıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (İlk 11'ler belli oldu)
Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (İlk 11'ler belli oldu)
Başkan Erdoğan'dan Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için taziye mesajı
Başkan Erdoğan'dan Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için taziye mesajı
KPSS sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak KPSS lisans sonucu
KPSS sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak KPSS lisans sonucu
İran yeni anlaşma için ABD ile müzakereden yana değil
İran yeni anlaşma için ABD ile müzakereden yana değil
Magnum çekilişi ne zaman 2019 ödüller neler Masarati başvurusu
Magnum çekilişi ne zaman 2019 ödüller neler Masarati başvurusu
11. sınıf nakil işlemleri nasıl olur 2019 MEB lise nakil işlemleri yapma
11. sınıf nakil işlemleri nasıl olur 2019 MEB lise nakil işlemleri yapma
Yorumlar