Gül ve Davutoğlu'ndan aynı saatte kayyum tweeti

İçişleri Bakanlığı'nın 3 il için aldığı kayyum kararına 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu twetter'dan tepki gösterdi. İkilinin karara aynı saatlerde benzer cümlelerle tepki göstermesi dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı'nın Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyeleri'yle ilgili kayyum kararına Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'ndan tepki geldi. İkilinin sözleşmişcesine aynı saatlerde ve benzer cümlelerle kararı değerlendirmeleri dikkatlerden kaçmadı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, twitter hesabından yaptığı açıklamada kayyum kararına tepki göstererek demokrasi için doğru bir karar olmadığını söyledi.







Gül'ün bu tweetini attığı dakikalarda bir tepki de eski Başbakan Ahmut Davutoğlu'ndan geldi. Davutoğlu'na benzer cümlelerle kayyum kararını eleştirerek "en etkili mücadelenin milletin gönlüne girip seçimleri kazanmakla" sağlanabileceğini belirtti.

Bakan Varank'tan tepki

Gül ve Davutoğlu'nun kayyum kararıyla ilgili eleştirilerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan tepki geldi. Varank, atılan tweetleri ilgili "Birilerine şirin gözükmek adına terör yandaşı belediyeler için destek mesajları yayınlıyorlar" sözleriyle eleştirdi.

İşte Bakan Varank'ın o tweetleri;

"Yıllarca devletin üst kademelerinde bulunup her konuşmalarında sözüm ona devlet adamlığından bahsedenler, bir kere olsun kendi konforlu alanlarından çıkıp risk alamadılar. Bugün de yine birilerine şirin gözükmek adına terör yandaşı belediyeler için destek mesajları yayınlıyorlar. Aslolan, seçme ve seçilme hakkını kullanan vatandaşlarımızın yaşam hakkını savunmaktır. Millet iradesini Kandil'e peşkeş çeken; teröristler adına faaliyet yürüten; terör örgütlerine yardım ve yataklık yapanlardan hesap sormak, yasaların, hukukun ve demokrasinin gereğidir."