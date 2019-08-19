Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 17 kuruş benzine ise 6 kuruş zam yapıldı.

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), tarafından yapılan açıklamaya göre litre fiyatlarında motorinde 17 kuruş, benzin de ise 6 kuruşluk bir artış gerçekleştirildi. Yapılan zamlar pompa fiyatlarına yansıyacak.

Başkent Ankara'da ortalama 6,07 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,24 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,01 liradan 6,18 liraya, İzmir'de 6,09 liradan 6,26 liraya yükselecek.



Ankara'da ortalama 6,61 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,67 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,54 liradan 6,60 liraya, İzmir'de 6,62 liradan 6,68 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.