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İrfan Değirmenci yine gol yedi

İrfan Değirmenci yine gol yedi

Halk TV Ana Haber Bülteni Sunucusu İrfan Değirmenci, HDP milletvekili Ahmet Şık'ın Taksim'deki protestolar sırasında yerde sürüklendiğini anons ederek telefon bağlantısı yaptı. Ancak Ahmet Şık yayına bağlandığı sırada böyle bir durumun olmadığını ifade etti.

Halk TV Ana Haber Bülteni Sunucusu İrfan Değirmenci, canlı yayındaki telefon bağlantısı sırasında, "Size de fiziki müdahalede bulundular galiba. Yerde sürüklenmişsiniz sanırım, görüntülerden öyle anlaşılıyor" derken, HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık tarafından yalanlanarak olay
esnasında denge kaybından kaynaklanan bir durum yaşandığını ifade etti.

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