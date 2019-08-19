Haldun Domaç'ın sağlık durumu nasıl? Canlı yayında bayıldı

Fenerbahçe Gazişehir maçının ardından yayınlanan canlı yayın programında bayılan Haldun Domaç izleyicileri ve stüdyodakileri korkuttu.

Ünlü futbol yorumcusu Haldun Domaç, Fenerbahçe - Gazişehir maçının ardından A Spor ekranlarında maçın detaylarını yorumladığı programda bayıldı. Bir anda baygınlık geçiren ünlü spor yorumcusu, stüdyoda bulunan Evren Turhan ve diğer isimleri korkuttu. Yayın bir anda kesildi ve reklama gidildi.

Haldun Domaç bayıldı sağlık durumu nasıl?

Baygınlık geçiren ünlü futbol yorumcusu Haldun Domaç'ın sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.