HABER /  GÜNCEL
ADV Her yaz yeni bir tatil, yeni bir hikaye...

Kıran Operasyonu'nda terör örgütüne darbe!

Kıran Operasyonu'nda terör örgütüne darbe!

Kıran Operasyonu kapsamında tespit edilen mağara ve sığınakta 110 antitank roketatar mühimmatı, 110 roketatar sevk fişeği, ‪4 biksi makineli tüfek, 4 bin 800 biksi mühimmatı ile 500 uçaksavar mühimmatı ele geçirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari, Şırnak ve Van il jandarma komutanlıklarının ortak katılımıyla, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in emir ve komutasında başlatılan Kıran Operasyonu devam ediyor.

Hakkari, Şırnak ve Van'da devam eden operasyon kapsamında, Hakkari Merkez ilçesi Kavaklı bölgesi kırsalında tespit edilen mağara ve sığınakta, 110 antitank roketatar mühimmatı, 110 roketatar sevk fişeği, ‪4 biksi makineli tüfek, 4 bin 800 bixi mühimmatı ile 500 uçaksavar mühimmatı ile çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi.

Operasyona, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Hakkari Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Hakkari İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Jandarma TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Şakir Uslu da katıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
"Türk askeri konvoyuna saldırı endişe verici"
"Türk askeri konvoyuna saldırı endişe verici"
Gül ve Davutoğlu'ndan aynı saatte kayyum tweeti
Gül ve Davutoğlu'ndan aynı saatte kayyum tweeti
Şahbaz Şerif Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkür etti
Şahbaz Şerif Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkür etti
ABD'den YPG/PKK'nın işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat
ABD'den YPG/PKK'nın işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat
Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun trafik kazasında yaşamını yitirdi
Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun trafik kazasında yaşamını yitirdi
Alper Potuk sözleşmesinde indirime gitti
Alper Potuk sözleşmesinde indirime gitti
ÖNCEKİ HABERLER
Özhaseki'den kayyumlar için açıklama
Özhaseki'den kayyumlar için açıklama
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam
Beşiktaş'a Vida'dan kötü haber
Beşiktaş'a Vida'dan kötü haber
Başkan Erdoğan'dan Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için taziye mesajı
Başkan Erdoğan'dan Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için taziye mesajı
KPSS sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak KPSS lisans sonucu
KPSS sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak KPSS lisans sonucu
Okullar ne zaman açılıyor 2019 MEB güncel iş takvimi
Okullar ne zaman açılıyor 2019 MEB güncel iş takvimi
Yorumlar