HABER /  DÜNYA
ADV Her yaz yeni bir tatil, yeni bir hikaye...

Şahbaz Şerif Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkür etti

Şahbaz Şerif Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkür etti

Pakistan Müslüman Ligi-Navaz lideri Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi'ye, 'Keşmir' konusunda Pakistan'a verdikleri destek dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Pakistan'da ana muhalefet partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Pakistan Müslüman Ligi-Navaz adınaTürkiye'ye, Keşmir konusunda Pakistan'a güçlü ve kararlı desteği içinteşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

"Kardeşlik bağını kararlı şekilde sürdürmeye devam edeceğiz"

Bu durumu Türkiye'nin uzun süredir güvenilir ve içten dostluğun bir işareti olarak nitelendiren Şerif, "Sizi temin ederim ki, partim ve ben bu kardeşlik bağını kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."açıklamasında bulundu.

"Erdoğan'ın dinamik ve vizyoner liderliği..."

Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dinamik ve vizyoner liderliği altında Türkiye için daha fazla refah ve başarı için dua ettiğini belirtti.

Çin ile Pakistan için "Demir kardeşler" benzetmesinde bulunan Şerif, Keşmir konusunda Pakistan'a verdiği destek için Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e ayrıca teşekkürlerini iletti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı CANLI YAYIN
Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı CANLI YAYIN
ABD'den YPG/PKK'nın işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat
ABD'den YPG/PKK'nın işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat
Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun trafik kazasında yaşamını yitirdi
Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun trafik kazasında yaşamını yitirdi
Alper Potuk sözleşmesinde indirime gitti
Alper Potuk sözleşmesinde indirime gitti
Netanyahu: Seçimler olsa da Gazze'yi vuracağız!
Netanyahu: Seçimler olsa da Gazze'yi vuracağız!
Anlaşmasız Brexit halinde AB vatandaşları serbest dolaşamayacak
Anlaşmasız Brexit halinde AB vatandaşları serbest dolaşamayacak
ÖNCEKİ HABERLER
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam
Beşiktaş'a Vida'dan kötü haber
Beşiktaş'a Vida'dan kötü haber
Başkan Erdoğan'dan Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için taziye mesajı
Başkan Erdoğan'dan Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için taziye mesajı
KPSS sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak KPSS lisans sonucu
KPSS sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak KPSS lisans sonucu
İran yeni anlaşma için ABD ile müzakereden yana değil
İran yeni anlaşma için ABD ile müzakereden yana değil
9. sınıf nakil işlemleri nasıl olur 2019 MEB lise nakil işlemleri yapma
9. sınıf nakil işlemleri nasıl olur 2019 MEB lise nakil işlemleri yapma
Yorumlar 1 yorum