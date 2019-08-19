Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı golleri ve geniş özeti

Fenerbahçe, Süper Lig'e bomba gibi girdi. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de kendi seyircisi önünde, ligin yeni ekibi Gazişehir'i 5-0 mağlup etti. Goller ilk yarıda Moses (6' pen.), Vedat Muriç (17'), Emre Belözoğlu (24' pen.) ve ikinci yarıda Nabil Dirar (74') ile Ferdi kadıoğlu'ndan (88') geldi.

Süper Lig'de ilk haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, ligin yeni ekiplerinden Gazişehir'i 5-0 mağlup etti. Sarı lacivertliler böylece 122 hafta sonra Süper Lig'de liderliğe yükseldi.

Maçın henüz 6. dakikasında penaltı kazanan Fenerbahçe, Moses'in golüyle perdeyi açtı. 13. dakikada bir penaltı daha kazanan Fenerbahçe'de yeniden topun başına geçen Moses, bu kez kaleci Günay'ı geçemedi. 17. dakikada sahneye çıkan Vedat Muric, sert bir vuruşla farkı ikiye çıkardı. Dakikalar 24'ü gösterirken hakem Arda Kardeşler, Fenerbahçe lehine bir penaltı düdüğü daha çaldı. Beyaz noktanın başına geçen Emre Belözoğlu da yeniden ayak bastığı Kadıköy'e golle döndü: 3-0. İkinci yarıda da rahat oyununu devam ettiren Fenerbahçe, 74. dakikada Dirar'la farkı dörde çıkardı. Gol şova noktayı koyan isim ise 88. dakikada Ferdi Kadıoğlu oldu: 5-0.

Bu sonuçla sarı lacivertliler, 2019-2020 sezonunda ilk haftayı lider tamamladı.

FENERBAHÇE: 5 - 0 :GAZİŞEHİR FK

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Arda Kardeşler

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Zanka, Dirar, Emre, Ozan, Moses, Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muriç

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

GAZİŞEHİR FK: Günay, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Jefferson, Tetteh, Chibsah, Olkowkski, Morais, Kayode, Pawlowski

TEKNİK DİREKTÖR: M. Sumudica

Hücum hattı tamamen değişti

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde kadrosunda önemli revizyona gitti. Sözleşmesi biten oyuncuların tamamıyla yollarını ayıran sarı-lacivertliler, kadrosuna önemli isimler kattı.

Geçtiğimiz sezon gol yollarında büyük problem yaşayan Fenerbahçe, özellikle hücum hattında önemli değişiklik yaptı. Kiralık Islam Slimani ve sözleşmesi sona eren Roberto Soldado ile yollarını ayıran Fenerbahçe, santrfor bölgesini geçen sezon ligde önemli bir performansa imza atan Vedat Muric ile güçlendirdi.

Uzun süre kamuoyunu meşgul eden Vedat Muric transferinin dışında forvet hattına İranlı genç oyuncu Allahyar Sayyadmanesh'i katan sarı-lacivertliler, forvet arkası ve kanat bölgesine de önemli isimleri aldı. Fenerbahçe, sağ kanatta oynayan Victor Moses'ın yanı sıra bu bölgeye Deniz Türüç transferini yaparken, Mathieu Valbuena'dan boşalan sol açık pozisyonuna ise Garry Rodrigues'i transfer etti. Sarı-lacivertliler, hücum hattını Max Kruse transferiyle güçlendirdi.