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Ersun Yanal'dan şampiyonluk söylemi

Ersun Yanal'dan şampiyonluk söylemi

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Gazişehir Gaziantepspor karşısında aldıkları 5 farklı galibiyet sonrası, oyuncularının takım oyununu beğendiğini söyledi.

Ersun Yanal, maç sonrası yayıncı kuruluşa şu açıklamalarda bulundu: "Oyun iştahı önemliydi. Şampiyonluk parolamız ve söylemlerimiz bir yere oturmalı. Bu takım oyunu daha da gelişecek. Eksiklerimiz var. Her maçta bu eksiklikler gözükecek. Bir taraftan da oyuncuların oynama iştahlarına saygı duymalıyız."

"Geçen sene ile kıyaslama yapamayız"

"Geçen seneyle bu sene arasında çok fark var. Şartlar çok değişik. Geçen sene gibi zamanları Fenerbahçe yaşamaya alışık değil. O yüzden kıyaslamamak lazım. Bizim genetiğimizdeki beklentileri konuşmamız lazım. Buna motive olmak durumundayız."

"Volkan'ı kenara atamayız"

"Bunu konuşmanın yeri belki burası değil ama Volkan Demirel Fenerbahçe için çok önemli bir oyuncu. Asla kenara atılacak bir oyuncu değil. Zamanı geldiğinde bu konuda açıklama yapılacaktır."

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