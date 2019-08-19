Alper Potuk sözleşmesinde indirime gitti

Babasının hastalığı sonrası futbola konsantre olmakta zorlanan Alper Potuk'un, kendi isteği doğrultusunda maaşında %40 oranında indirime gidildi.

Fenerbahçe Kulübü, 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Alper Potuk'un kendi talebi üzerine, sarı-lacivertli futbolcunun maaşında indirime gitti.

Alper'den örnek davranış

Daha önce babasının hastalığı nedeniyle kendini futbola veremeyen Alper, hocası Ersun Yanal ile görüşerek, "İstenirse maaşımda indirime gidebilirim" dediği öğrenilmişti. Bunun üzerine Fenerbahçe, oyuncunun maaşında yüzde 40 oranında indirime gittiğini açıkladı ve Alper'e fedakarlığı için teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklama

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Futbol A takımı oyuncularımızdan Alper Potuk'un 31 Mayıs 2022'e kadar kulübümüzle olan mevcut sözleşmesi, kendi talebi üzerine ücretinde %40 oranında bir indirim yapılarak düzenlenmiştir. Sözleşmesinin süresi aynı kalmak koşulu ile, ücretinde kendi isteği ile %40'a varan ciddi bir oranda fedakarlık yapan oyuncumuz Alper Potuk'a, kulübümüze olan bu bağlılığı ve özverisi için teşekkür ediyoruz." denildi.

"Futbolda eşine az rastlanır bir olay"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sözleşme yenilenmesinin ardından "Alper Potuk, Fenerbahçe ailesine olan bağlığını bu büyük fedakarlıkla gösterdi. Bir oyuncunun sözleşme süresi aynı kalarak, daha önce yapılmış olan sözleşmesinde %40 oranında bir indirimi kendi isteğiyle gerçekleştirmesi futbol dünyasında eşine az rastlanır bir olay. Fenerbahçe ailesine kalpten bağlılığını gösteren Alper'e, bu örnek davranışı için tüm camiamız adına teşekkürlerimi iletiyorum. Umuyorum camiamızdan alacağı destekle futbol potansiyelini en iyi şekilde kullanarak bu sezonki şampiyonluk yolculuğumuza da önemli katkılarda bulunur." açıklamasını yaptı.

"Bu duruma ilk defa rastlıyorum"

Sportif Direktör Damien Comolli ise "Bugüne kadar çalıştığım kulüpler ve oyuncular arasında böyle bir duruma ilk defa rastlıyorum. Bir oyuncu, daha 3 yıllık garanti sözleşmesi varken tüm alacaklarından %40 oranında vazgeçerek indirime gitmek istediğini yönetime iletiyor. Umuyorum bu sezon ortaya koyacağı saha içi performansı ile de şampiyonluk hedefimizin önemli bir parçası olacaktır." dedi