İhlas Grubu'nun iki büyük şirketi güçlerini birleştirdi

1970 yılında temelleri atılan, yarım asra yakın bir zamandır ilkeli ve değerlerine bağlı bir yapı olarak Türkiye’ye hizmet eden İhlas Grubu büyük bir birleşmeye imza attı.

Temelleri Türkiye Gazetesi’nin kurulmasıyla atılan İhlas Grubu, medyadan üretim ve pazarlamaya, sağlıktan eğitime, inşaattan turizme kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösterip günümüze kadar birçok başarıya imza attı. Var olduğu sektörlerde yıllardır daima en iyiyi hedefleyen İhlas Grubu, ülke ekonomisine katkı sağlamayı ve binlerce insanı istihdam etmeyi sürdürdü.

Grubun proje geliştirme ve inşaat faaliyetlerini bir çatı altında toplayan İhlas İnşaat Grubu, Türkiye'ye ilkleri yaşatarak bugüne kadar 3,5 milyon metrekarede 25 binden fazla konut, okul, hastane ve sosyal amaçlı binalar inşa etti. İnşaat sektöründe geçen 30 yılı aşkın mazisinde İhlas Yuva Evleri, İhlas Marmara Evleri 1, 2, 3, sekiz etaba kadar uzanan Bizim Evler konut projelerini, Armutlu ve Kuzuluk Tatil Köyleri halkın beğenisine sunuldu.

İhlas İnşaat Grubu, Türkiye’de yine bir ilk olarak devre mülk tatil turizmini başlattı. Sakarya-Kuzuluk ve Yalova-Armutlu ilçelerinde yapılan projelerle 3 bin 150 daire, 87 bin 32 devre ve 65 odalı bir otel inşa ederek yılda yaklaşık 350 bin kişiye tatil imkanı sunuldu. İhlas İnşaat Grubu, bu faaliyetleriyle de tatil sektörünün özellikle de devre mülk tatil sektörünün büyümesinde büyük rol oynadı.

Yapılan Genel Kurul ile İhlas İnşaat Grubu’nun 30 yılı aşkın inşaat sektörü tecrübesi, birikimi ve gücünü bünyesinde bulunduran İhlas İnşaat Holding A.Ş., faaliyetlerini devam ettirdiği madencilik sektörünün yanı sıra 2017 yılında inşaat, enerji ve ticari faaliyetler ile genişleten sektörün genç ama her geçen gün büyümesini sürdüren ve Borsa İstanbul’da, Yıldız Pazar endeksinde işlem gören İhlas Gayrimenkul A.Ş.’nin dinamizmi ile birleştirildi.

Bu iki gücün birleşmesinin sonucu İhlas Grubunun ortaklık payının yüzde 57 olduğu, sermayesi 665 milyon TL’ye, muhtemel aktif büyüklüğü 1,3 milyar TL’ye ulaşacak olan İhlas Gayrimenkul’ün büyüme sürecinin daha da hızlanması, karlılığının artması ve böylelikle Türkiye için daha çok katma değer üreten ve daha çok kişiye istihdam sağlayabilen değerli bir şirketin meydana çıkması hedeflendi.