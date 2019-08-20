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Milletvekillerinin bulunduğu konvoyda kaza

Milletvekillerinin bulunduğu konvoyda kaza

Manisa'da meydana gelen trafik kazasında ikisi AK Parti milletvekili 4 kişi yaralandı.

İzmir TARİŞ'te düzenlenecek programa katılmak üzere yola çıkan Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, Mehmet Ali Özkan, Tamer Akkal, Semra Kaplan Kıvırcık ve AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli'nin da bulunduğu üç araçlık konvoyda yer alan otomobillerden biri, Çiçekli Kavşağı yakınlarında başka bir otomobille çarpıştı. 

Kazada milletvekilleri Murat Baybatur ile Mehmet Ali Özkan ile 2 danışman hafif yaralandı. Yaralılar, Manisa Şehir Hastanesi'ne Semra Kaplan Kıvırcık'ın aracıyla götürüldü. 

Murat Baybatur, yaptığı açıklamada, küçük çaplı yaralanmalar olduğunu belirterek geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etti. 

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