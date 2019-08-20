ABD'den Esad rejimi tarafından Türk konvoyuna yapılan saldırıya tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, "Suriye'de Türk konvoyuna düzenlenen pervasız hava saldırısını şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ortagus, İdlib'deki 9 Numaralı Gözlem Noktası'na intikal etmekte olan Türk askeri konvoyuna ve İdlib'deki sivillere yönelik hava saldırısına ilişkin Twitter'dan yazılı açıklamada bulundu.

"Bu bitmesi gereken şiddeti kınıyoruz"

Ortagus, "Esad rejimi ve müttefikleri İdlib'de sağlanan ateşkese hemen geri dönmelidir. Bugün Türk konvoyuna yapılan hain hava saldırının ardından siviller, insani yardım ekipleri ve binalar acımasızca hedef alındı. Bu bitmesi gereken şiddeti kınıyoruz." dedi.