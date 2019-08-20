HABER /  GÜNCEL

ABD'den Esad rejimi tarafından Türk konvoyuna yapılan saldırıya tepki

ABD'den Esad rejimi tarafından Türk konvoyuna yapılan saldırıya tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, "Suriye'de Türk konvoyuna düzenlenen pervasız hava saldırısını şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ortagus, İdlib'deki 9 Numaralı Gözlem Noktası'na intikal etmekte olan Türk askeri konvoyuna ve İdlib'deki sivillere yönelik hava saldırısına ilişkin Twitter'dan yazılı açıklamada bulundu.

"Bu bitmesi gereken şiddeti kınıyoruz"

Ortagus, "Esad rejimi ve müttefikleri İdlib'de sağlanan ateşkese hemen geri dönmelidir. Bugün Türk konvoyuna yapılan hain hava saldırının ardından siviller, insani yardım ekipleri ve binalar acımasızca hedef alındı. Bu bitmesi gereken şiddeti kınıyoruz." dedi.

Ne olmuştu?

3 sivil yaşamını yitirmiş, 12 sivil yaralanmıştı. İdlib'de, 9 Numaralı Gözlem Noktası'na intikal etmekte olan Türk askeri konvoyuna yönelik Rusya destekli Beşşar Esad rejimi tarafından hava saldırısı düzenlenmiş; 3 sivil yaşamını yitirmiş, 12 sivil yaralanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti: Mutabakat ve anlaşmalara aykırı yürütülen bu operasyonlar sonucunda, ikmal yollarının kesilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan 9 Numaralı Gözlem Noktası'nın güvenliğini sağlamak, ikmal yollarını açık bulundurmak ve bölgedeki sivil, masum insanların can kaybını önleyerek taraflar arasındaki gerginliği azaltmak maksadıyla 19 Ağustos'ta 05.30'da koordinasyon için önceden Rusya Federasyonu tarafına bilgi verilerek bölgeye bir kuvvet intikali başlatılmıştır. Söz konusu intikal esnasında konvoyumuza 08.55'te hava saldırısı düzenlenmiş, saldırıda konvoy bölgesindeki 3 sivil ölmüş, 12 sivil yaralanmıştır.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
HDP'li Diyarbakır Van ve Mardin belediye başkanları bu yüzden görevden alındı! İşte kanıtlar
Foto Galeri HDP'li Diyarbakır Van ve Mardin belediye başkanları bu yüzden görevden alındı! İşte kanıtlar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Karabağlar'daki yangın havadan görüntülendi
Karabağlar'daki yangın havadan görüntülendi
Suriye ordusu Han Şeyhun'a girdi iddiası
Suriye ordusu Han Şeyhun'a girdi iddiası
Alper Potuk sözleşmesinde indirime gitti
Alper Potuk sözleşmesinde indirime gitti
Şahbaz Şerif Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkür etti
Şahbaz Şerif Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkür etti
Ersun Yanal'dan şampiyonluk söylemi
Ersun Yanal'dan şampiyonluk söylemi
Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı golleri ve geniş özeti
Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı golleri ve geniş özeti
ÖNCEKİ HABERLER
Muhalefet yargı reformu için ilk adımı attı! İşte o düzenlemeler
Muhalefet yargı reformu için ilk adımı attı! İşte o düzenlemeler
Twitter ve Facebook'tan Hong Kong operasyonu
Twitter ve Facebook'tan Hong Kong operasyonu
Milletvekillerinin bulunduğu konvoyda kaza
Milletvekillerinin bulunduğu konvoyda kaza
Kayyum ne demek kayyım mı yazılır? TDK sözlüğü kayyum kelimesi anlamı
Kayyum ne demek kayyım mı yazılır? TDK sözlüğü kayyum kelimesi anlamı
Haldun Domaç'ın sağlık durumu nasıl? Canlı yayında bayıldı
Haldun Domaç'ın sağlık durumu nasıl? Canlı yayında bayıldı
Seray Sever kocası ne iş yapıyor kaç yaşında Eray Sünbül mesleği
Seray Sever kocası ne iş yapıyor kaç yaşında Eray Sünbül mesleği
Yorumlar 2 yorum