HDP'li belediyelere kayyum atanması! Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki

HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına ilişkin konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Milli iradeye ipotek koymaktır" değerlendirmesi yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, üç HDP'li belediyeye kayyum atanmasına Twitter adresinden şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Milli iradeye ipotek"

Diyarbakır, Mardin ve Van Belediye Başkanları'nın görevden alınması milli iradeye ipotek koymaktır. Haklarında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunmayan kişilerin bu şekilde görevden alınması ne demokrasi ile bağdaşır ne de adaletle.

"Barışa ve geleceğimize zarar verecektir"

İktidarın bu tavrı hakkı dikkate almadığı gibi halkı da dikkate almamaktır. Ülkemiz yıllarca antidemokratik uygulamaların zararını gördü. Bugün ortaya konulan bu tavır da ülkemize, barışa ve geleceğimize zarar verecektir. Şunu herkes bilmeli ki; millet iradesine ipotek koymak kimseye bir şey kazandırmaz.

Ülkemizin huzuru ve daha müreffeh günler için seçimle gelenin seçimle gitmesi esas olmalıdır.

Diyarbakır, Mardin ve Van Belediye Başkanları'nın görevden alınması milli iradeye ipotek koymaktır. Haklarında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunmayan kişilerin bu şekilde görevden alınması ne demokrasi ile bağdaşır ne de adaletle. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) August 19, 2019

İktidarın bu tavrı hakkı dikkate almadığı gibi halkı da dikkate almamaktır. Ülkemiz yıllarca antidemokratik uygulamaların zararını gördü. Bugün ortaya konulan bu tavır da ülkemize, barışa ve geleceğimize zarar verecektir. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) August 19, 2019