Ersun Yanal'dan şampiyonluk yorumu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımının Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenikleri maç sonrası basın toplantısında "Bu maratonu göğüsleyebiliriz. Birlikte defalarca yaptık, 28 kere yaptık, 29. kez yapmak isteyen bir takımız." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ersun Yanal, rakibe futbollarını kabul ettirmek konusunda coşkulu oynadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

Özlediğimiz başlanğıç

"Zorluklarımız biliyoruz, çekincelerimizin ne olduğunu biliyoruz. Fenerbahçe'nin beklentisi olan sonucu da iyi biliyoruz. Bugün rakibimizin sorunlarının olduğunu biliyorduk. İstediğimiz sonucu da ekren aldık. Bir bölüm de tutuktuk. Oyuncularımız bu maçı kazanma arzularını ortaya koydu. Özlediğimiz önemli bir başlangıcı yaptık."

Gündemdeki transferler ve sözleşmesi biten Volkan Demirel hakkında gelen soruya Yanal, "Yönetimle tartıştığımız, çalıştığımız, birlikte karar vermek üzere olduğumu bir süreç yaşıyoruz. Bu süreci de birkaç gün içerisinde daha da netleştireceğiz. Fenerbahçe taraftarı merak etmesin. Bu konudaki işleyiş devam ediyor." cevabını verdi.

Uzun bir aradan sonra Fenerbahçe formasıyla resmi maça çıkan Emre Belözoğlu'nu da öven Ersun Yanal, şampiyonlukla ilgili gelen soru karşısında şu ifadeleri kullandı:

"Zorlukları biliyoruz. Bunun için de deneyimliyiz. Bu zorluklarla çarpışacağımız, yarışacağımız uzun bir maratona çıktık. Bu maratonu göğüsleyebiliriz. Birlikte defalarca yaptık, 28 kere yaptık, 29. kez yapmak isteyen bir takımız."

İndirime giden Alper Potuk'a övgü

Ersun Yanal, yıllık ücretinde yüzde 40 indirime giden futbolcusu Alper Potuk hakkında şunları kaydetti:

"Taraftarım, omuz omuza şampiyonluğa gitmemizdeki en büyük güçtür. Takımını seven bir grupla çalışıyoruz. Bunlarda biri de Alper Potuk. İnanılmaz bir fedakarlıkla bu kulüpten ayrılmak istemediğini söyledi. Futbol tarihinde görülmemiş bir fedakarlıkla kalmak istedi. Biz bunu ona teklif etmedik, o kendi istedi. Bu bizim için oldukça mutluluk vericiydi. Taraftarımızın ciddi şekilde destek ve şefkatine ihtiyacımız var. 12. adamın desteğiyle yürüdüğümüz, koştuğumuz hedefe daha hızlı koşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ersun Yanal, bugün ilk maçına çıkan Zanka'nın iyi bir performans sergilediğini, Serdar Aziz'in yarın çekilecek MR sonucuna göre takımla çalışmaya başlayabileceğini de sözlerine ekledi.