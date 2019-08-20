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Sparta Pag kalecisine yabancı madde fırlatan Trabzonlu yakalandı

Sparta Pag kalecisine yabancı madde fırlatan Trabzonlu yakalandı

UEFA Avrupa Ligi 3. turunda Trabzonspor ile Sparta Prag arasında oynanan rövanş maçında kaleci Nita'ya yabancı madde attığı iddia edilen zanlı yakalandı.

Trabzonspor'un Sparta Prag'ı evinde ağırladığı UEFA Avrupa Ligi 3. turu rövanş maçında kaleci Florin Nita'ya yabancı madde atarak yaraladığı iddia edilen zanlı, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonrasında gözaltına alındı.

Başkasına ait passolig kartıyla stadyuma girdiği belirlenen A.M.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Her maç karakola gidecek
Savcılık sorgusunun ardından mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.M.M. Trabzonspor'un her maçı esnasında karakola giderek imza atacak.

trabzonspor

Öte yandan passolig sahibinin O.K. olduğu ve İstanbul'da yaşadığı öğrenildi.

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