Seren Serengil Yaşar İpek ayrıldı mı yeni haberleri geldi kafalar karıştı

Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyuran Seren Serengil sevenleri ile bebek müjdesini paylaşmıştı. Şarkıcı Yaşar İpek ile evli olan Seren Serengil'in bebek haberleri sonrası yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı. İkilinin birbirlerini takipten çıkarmaları ise boşandılar mı sorusunu akıllara getirdi.

Magazin basınını son günlerde meşgul eden konuların başında Seren Serengil ile eşi Yaşar İpek'in boşandılar iddiası geliyor. Dillere destan ve günlerce süren düğün ile evlenen Seren Serengil ve Yaşar İpek'in şu sıralar evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Geçtiğimiz günlerde hamilelik haberi veren Seren Serengil bebek müjdesi ile sevdiklerini mutlu etti. Fakat bebek sevinci sonrası Serengil'in yaptığı paylaşımlar ve tek başına Yunanistan tatiline çıkması akılları karıştırdı. En hassas günlerinde yanında eşi Yaşar İpek'in olmaması kafaları karıştırdı gizli gizli boşandılar mı sorusunu akıllara getirdi.

Seren Serengil Yaşar İpek çiftinden gelen son haber ise iddiaları doğrular nitelikte oldu. Çift instagram'da birbirlerini takipten çıkardı ve birlikte olan fotoğraflarını kaldırdılar. Bebek haberi sonrası kritik günler geçiren Seren Serengil'in Yaşar İpek'ten hamile kalmasının ardından neden yollarını ayırdıkları ise hala muamma...

BOŞANMANIN EŞİĞİNE GELDİLER

Çift birlikte çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı ve birbirini takipten çıkardı. Seren Serengil ve Yaşar İpek’in yakın çevresinden alınan bilgiye göre, ikili boşanmanın eşiğinde

ÇİFTİN ARASINA AİLE Mİ GİRDİ?

Büyük bir aşkla evlenen çiftin evliliklerinin kısa sürmesi, Seren Serengil’in eşi Yaşar İpek’in annesi ve kız kardeşi Eylem İpek ile küs olmasını akıllara getirdi.

Ayrılık kararı aldığı iddia edilen Seren Serengil’in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ise dikkat çekti. Serengil’in Cemal Süreyya’nın bir sözünü paylaştığı fotoğrafının altına ise destek mesajları yağdı. Bir takipçisinin ayrılığın perde arkası ile ilgili yaptığı yorum ise iddiaları güçlendirdi.