Hükümetin zam teklifini beğenmeyen Memur Sen'den flaş karar

Hükümetin memur ve memur emeklisi için 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam teklifini beğenmeyen Memur Sen eylem yapma kararı aldı.

Hükümet, sendikaların tepkisi üzerine 2020 için yüzde 3,5+3, 2021 için de yüzde 3+2,5 olan ilk teklifini, yüzde 4+4 ve yüzde 3+3 olarak değiştirdi.

Sendikalar, bu zammın enflasyon karşısında bir anlamı olmadığını belirtti. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, dün bir açıklama yaparak, "Başkanlar Kurulumuz sunulan teklifi yeni bir teklif sunulması yönüyle olumlu bulmakta; fakat yeterli zam oranlarını içermemesi nedeniyle de müzakereye uygun görmemektedir. Hükümet tarafından dün gece sunulan teklif için atılan adımı yetersiz gördüğümüzü hatırlatarak yeni ve daha büyük bir adım atılarak uzlaşmayı sağlayacak karşılıklı pazarlık sürecinin başlamasına imkan veren yeni bir maaş zammı teklifini en geç bugün sunmalarını istiyoruz." dedi.

Kararlarımızı herkes görecek

Beklenen teklif gelmedi. Başkan Ali Yalçın, 03.00 sularında dikkat çeken bir tweet attı. Yalçın, "Son 24 Saat. Başkanlar Kurulu, Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Memur-Sen İl Temsilcileri Toplantısı olmak üzere 3 yetki organı ile 8 saat süren istişare sürecimiz tamamlandı. Kararlarımızı herkes görecek." dedi.

———-Son 24 Saat———-



•Başkanlar Kurulu

•Genişletilmiş Başkanlar Kurulu

•Memur-Sen İl Temsilcileri Toplantısı olmak üzere 3 yetki organı İle 8 saat süren istişare sürecimiz tamamlandı.



Kararlarımızı herkes görecek...#5DönemTopluSözleşme — Ali Yalçın (@_aliyalcin_) August 20, 2019

15.00'te iş bırakma, 17.00'de bakanlık önünde eylem

Bu açıklamanın ardından Memur-Sen'den bugün ilk adım geldi. Memur-Sen bugün 15.00'de iş bırakacak, 17.00'de çalışma bakanlığı önünde eylem yapacak.