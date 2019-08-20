Devlet Bahçeli'nin ardından Doğu Perinçek de Süleyman Soylu'yu aradı

HDP'li Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayarak tebrik etti.
Kayyum kararlarının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli de Bakan Soylu'yu telefonla arayarak tebrik etmişti.
Kutlayıp başarı diledi
Vatan Partisi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’yu telefonla arayıp, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyum atamaları ve yürütülen terör operasyonları dolayısıyla kutladı ve başarı diledi. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Genel Başkanımız Doğu Perinçek, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'yu arayarak, PKK/HDP'li belediyelere kayyum atanması konusunda kendisini kutladı.— Vatan Partisi (@Vatan_Partisi) August 19, 2019
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Foto Galeri HDP'li Diyarbakır Van ve Mardin belediye başkanları bu yüzden görevden alındı! İşte kanıtlar