Devlet Bahçeli'nin ardından Doğu Perinçek de Süleyman Soylu'yu aradı

HDP'li Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayarak tebrik etti.

Kayyum kararlarının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli de Bakan Soylu'yu telefonla arayarak tebrik etmişti.

Kutlayıp başarı diledi

Vatan Partisi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’yu telefonla arayıp, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyum atamaları ve yürütülen terör operasyonları dolayısıyla kutladı ve başarı diledi. Kamuoyunun bilgisine sunarız.