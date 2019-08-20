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Evrensel yazarı Ayşegül Tözeren evinde gece yarısı gözaltına alındı

Evrensel yazarı Ayşegül Tözeren evinde gece yarısı gözaltına alındı

Evrensel gazetesi yazarlarından edebiyatçı Ayşegül Tözeren’in İstanbul'da yaşadığı evinde gözaltına alındı.

Aynı evde yaşayan Ayşegül Tözeren’in annesi, Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat’ı arayarak kızının gözaltına alındığını haber verdi. Anne, "Evde bir sürü polis var. Ayşegül'ü gözaltına alıyorlar. Gerekçe söylemiyorlar" dedi.

Gözaltına alınan Ayşegül Tözeren gece saatlerinde Haseki Devlet Hastanesine götürüldü. Tözeren, sağlık muayenesinin ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Evrensel Gazetesi'nin avukatlarından Mustafa Söğütlü ve Avukat Erdal Doğan da Emniyet Müdürlüğüne giderek Tözeren'le görüşmek istedi ancak 24 saat kısıtlama kararı alındığı için görüş gerçekleştirilmedi. Emniyetten ayrılan avukatlar bugün savcı ile görüşüp kısıtlılığın kaldırılmasını isteyecek.

Ayşegül Tözeren'in PKK/KCK örgütünde faaliyette bulunma şüphelisi olduğu öğrenildi.
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