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Van’da ekmeğe ve çaya zam geldi

Van’da ekmeğe ve çaya zam geldi

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, alınan kararla 210 gram ekmeğin 1 TL 25 kuruş, 1 bardak çayın ise 1,5 TL olduğunu söyledi.

Açıklamalarda bulunan İsa Berge, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı odaların talebi üzerine oluşturulan komisyon marifetiyle yeni rayiç fiyatlarının belirlendiğini söyledi. Komisyonun yaşanan ekonomik dalgalanmadan kaynaklı gelen zamları dikkate alarak talebi değerlendirdiğini vurgulayan Berge, “Kira, elektrik, su ve doğalgaza gelen zamların yanı sıra esnafımızın aldığı ürünlere yapılan zamlar da ortadadır. Giderleri artan esnafın zor durumunu gözeten komisyon da bu zamları dikkate alarak yeni fiyatları belirlemiştir” dedi. 

Yapılan zamla birlikte daha önce 1 TL olan 210 gram ekmek 1 lira 25 kuruş, 1 TL olan 1 bardak çay ise 1,5 TL oldu. 

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