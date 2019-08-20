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Çaya Haziran ayında okkalı zam gelmişti! Bugün yeni bir zam daha yolda

Çaya Haziran ayında okkalı zam gelmişti! Bugün yeni bir zam daha yolda

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur) Haziran ayında kuru çaya %15 zam yapmıştı. Bugün çaya yüzde 15 zam daha bekleniyor.

Haziran ayında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur) kuru çaya %15 zam yapmış gerekçesini de artan yaş çay ürün, işçi ve işletme maliyetleri diye açıklamıştı. 

Bugün itibariyle çaya yüzde 15 zam daha yapılacağını CHP'li Barış Yarkadaş twitter hesabından duyurdu. Yarkadaş, "Çaya bugün yine yüzde 15 zam gelecek! İşte çaya bugün yapılacak zamla birlikte yeni fiyatlar… Ağzımızın tadı kalmadı…” diyerek zamlı tarifeyi paylaştı. 

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