Üniversite kayıtları başladı e devlet üzerinden üniversite kaydı yapma

YKS tercih işlemlerinin ardından üniversite kayıt işlemleri başladı. Öğrenciler yerleştikleri üniversitelere 23 Ağustos'a kadar yapacak. İnternet üzerinden üniversite kaydı için son gün ise 21 Ağustos olacak. Peki e devlet şifresiyle üniversite kayıtları nasıl olacak, hangi belgeler istenecek?

Üniversite kayıt işlemleri başladı, öğrenciler yerleştikleri üniversitelere kayıt yaptırmaya başladı. Üniversite kayıtları için son gün 23 Ağustos olacak. Fakat üniversite kayıtlarını online olarak yaptıracak öğrenciler için son gün 21 Ağustos olacak. Peki e devlet üzerinden üniversite kaydı nasıl yapılır, e devlet üniversite kayıt işlemi hakkında merak edilenler...

Üniversite kayıtları 19-23 Ağustos yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıt yapılmadan da esas kayda geçilemiyor. E kayıt hakkı kazanan öğrenciler, bu tarihler aralığında e Devlet kapısı üzerinden üniversite kayıtlarını yapabilecek.

Elektronik kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından üniversite yerleşkesine gidilerek asıl kayıt işlemlerinin yapılması gerekiyor.

E KAYIT NASIL YAPILIR: Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlara gibi) ile açıköğretim programları dâhil edilmeyecektir.

E DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Öğrenciler E-Devlet platformundaki "turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" sayfasına E-devlet şifreleri ile giriş yapıp üniversiteye e-kayıt yapabilecekler.

Adayların 'e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğinde' dair yazıyı ekranda görmeden sistemden çıkmamaları gerekmektedir. E-kayıt işlemi başarıyla tamamlanmadan sistemden çıkış yapan kişilerin kayıtları sistemde gözükmediğinden ders kayıt işlemlerinde sorun yaşanmaktadır.

E-kayıt işlemlerini başarıyla yapan öğrencilerin, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.

Üniversiteye giderek yapılacak olan kayıt işlemleri sürecinde ise bir değişiklik olmayıp, şahsen yapılacak kayıtlar önceden planlandığı gibi 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir."

Öğrencilerin üniversitelere vermek zorunda olduğu belgeler hakkında bilgilendirme yapan ÖSYM, detayları yayımladı. Peki, üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler olacak? İşte, o süreç hakkında bazı bilgiler

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerden belirli belgeleri hazırlayıp teslim etmeleri beklenecek. İşte, o belgelerin listesi;

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

KAYIT AŞAMASINDA BUNLARA DİKKAT EDİN

Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.

Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecektir.

Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıtlı öğrenciler, elektronik kayıt ekranında kaydı yapılmayarak yerleşmiş olduğu Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir.