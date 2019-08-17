İstanbul'u sel aldı! İmamoğlu nerede etiketi TT oldu
İstanbul'da yaşanan şiddetli yağış sonrası AKOM'dan paylaşılan raporda, Fatih'te metrekarede ortalama 114 kg yağış kaydedildi. İstanbul'u sel aldı bir kişi öldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama gelmeyince twitterda #imamoğlunerede etiketi tt oldu.
Twitter hesabından gazeteci Ersoy Dede'nin attığı bir twitle #imamoğlunerede etiketi açıldı.Kısa sürede twitter kullanıcıları etiketle paylaşım yapmaya başladılar. Ekrem İmamoğlu'nun Bodrum'a tatilde olduğu ortaya çıktı.
110
İstanbul'da yaşanan üzücü hava muhalefetinin ardından İstanbullular neden tedbir alınmadığını sorguladılar.
210
310
410