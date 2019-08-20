HDP'li belediye başkanlarının görevden alınması! Süleyman Soylu'dan ilk açıklama

HDP'li 3 belediye başkanının görevden alınmasıyla ilgili konuşan Süleyman Soylu "Devlet, hukuk, demokrasi ve süreç işliyor." ifadelerini kullandı.

Mardin, Diyarbakır ve Van büyükşehir belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alınıp yerlerine kayyum atanmasına ilişkin açıklama yapan Süleyman Soylu, "Temiz oylar teröre istismar ettirilmemeli" diye konuştu.

Süleyman Soylu şöyle konuştu:

"Müsamaha göstermemizi bekleyenler yanılır"

Bizim teröre müsamaha göstermemizi bekleyenler yanılır. Terörü ve terörizmi özellikle halkın helal oylarıyla belediyelerde merkez haline getirmeye çalışanlara da devletin, kuralların, hukukun ve Anayasa'nın sessiz kalmasını beklemek son derece yanlıştır.

"Terörün merkezi haline getirilmeye çalışıldı"

Terörle demokrasi arasına bir meşru kanal açmaya çalışanlar sorumsuzluk işlemektedirler.

Türkiye belediyeler üzerinden özellikle terörün merkezi haline getirilmeye çalışıldı.

"Temiz oyları teröre istismar etmemektir"

Bir meşru kanal açmaya çalışanlar suç işlemekteler. Bizim devlet olarak görevimiz budur. Bundan yoksun kalırsak ne demokrasi ne devlet ne hukuk kalır.

Hukukun demokrasinin en temel görevi milletin vermiş olduğu temiz oyları teröre istismar etmemektir.

"Süreç bir cevap verdi"

Türkiye belediyeler üzerinden özellikle terörün merkezi haline getirilmeye çalışıldı. Buna kurallar anayasa belediye kanunları süreç bir cevap verdi bir daha bunu tekrarlamayın dedi. Demokrasiyi istismar etmekteler.