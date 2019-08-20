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Taraftardan 'Burhan Kuzu oley' tezahüratı! Fenerbahçelilere teşekkür etti

Taraftardan 'Burhan Kuzu oley' tezahüratı! Fenerbahçelilere teşekkür etti

Anayasa Profesörü Burhan Kuzu, Fenerbahçeli bir grup taraftarın tribünde 'Burhan Kuzu oley' tezahüratı yapmasının kendisini çok onurlandırdığını söyledi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk hafta kapanış mücadelesinde Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yendi. 

Maç sonrası tweet atan Burhan Kuzu, Fenerbahçe tribünlerinden kendisi lehine tezahürat yapıldığını belirtti.

"Burhan Kuzu Oley"

Burhan Kuzu, "Sezona 5-0'lık muhteşem bir galibiyetle başlayan Fenerbahçe'yi kutluyorum. Fenerbahçeli bir grup taraftarın maç içerisinde yaptığı 'Burhan Kuzu Oley' tezahüratı beni çok onurlandırdı, yürekten teşekkür ediyorum. FETÖ ile mücadeleye sonuna kadar devam" ifadelerini kullandı.

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