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Banu Parlak Belalım Benim klibi Emrah kaldırttı işin aslı ne?

Banu Parlak Belalım Benim klibi Emrah kaldırttı işin aslı ne?

Arabada çektiği kısa videolar ile tanınan büyük ilgi toplayan Banu Parlak'ın başı şu sıralar Emrah'ın Belalım şarkısı ile dertte. Şarkıyı söyleyen ve klip çeken Banu Parlak'ın Belalım şarkısı Emrah tarafından kaldırtıldı. Olay kısa sürede magazin basınına yansıdı. Peki Banu Parlak kimdir, olaylı bir evliliği olan eşi Okan Öztürk'ten boşandı mı?

Kısa videoları ile tanınan ve şarkı söylerken araba çektiği paylaşımları ile gündem olan Banu Parlak'ın başı şu günlerde Emrah'ın şarkısı olan Belalım ile dertte. Şarkıyı söyleyen ve bir de klip çeken Banu Parlak'ın klibi kısa sürede Emrah'ın talimatı ile kaldırıldı. Emrah'ın da açıklama yaptığı klip tüm sosyal platformlardan çekildi. Peki Banu Parlak kimdir, eşi Okan Öztürk'ten boşandı mı? İşte merak edilenler...

KLİBİ KALDIRTTI ARDINDAN HESABINDAN UYARIDA BULUNDU

Yeni şarkısı Belalım Benim’i çıkaran Banu Parlak, kısa sürede hayranlarının büyük ilgisini gördü. Ancak Parlak’ın yeni şarkısı gerekli izinler alınmadığı için kaldırıldı. Belalım Benim şarkısını ilk okuyan Emrah, Parlak’a ulaşarak klibi yayından kaldırttı. Bu girişimi sonrasında bir de açıklamada bulunma gereği hisseden Emrah ‘Eser’ kelimesinin anlamını ve telif hakları konusundaki detayları paylaştı ardından da bir video çekerek Banu Parlak’a ve müzik piyasasına giren yeni isimlere göndermede bulundu.

“AKIL VERMEM, NASİHAT VERMEM”

Banu Parlak’ın açıklamalarından sonra sosyal medya hesabının video paylaşan Emrah, “Sosyal medyayı çok çok aktif kullanan biri değilim ve sosyal medyadan kimseye akıl vermem. Nasihat vermem. Müziğe gönül vermiş genç arkadaşlar, sizlere tavsiyem şu; eser üretin. Eserleriniz olsun, göreceksiniz çok daha kalıcı olacaksınız ve daha daha başarılı olacaksınız. O eseri ürettikten sonra bir eserin ne kadar değerli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu çok çok daha iyi anlayacaksınız.” dedi.

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