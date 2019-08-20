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9. sınıf nakil işlemleri nasıl olur 2019 MEB lise nakil ne zaman bitiyor?

9. sınıf nakil işlemleri nasıl olur 2019 MEB lise nakil ne zaman bitiyor?

2019 LGS tercih sonuçlarına MEB tarafından 1. ve 2. nakil işlemleri yapıldı. Sınavla öğrenci alan okulların hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirmeler 19-23 Ağustos arasında yapılacak. Peki 9. sınıf nakil işlemleri nasıl yapılacak?

MEB tarafından LGS tercih sonuçlarına göre öğrenciler lise yerleştirmelerini tamaladı. Boş kontenjanlar için 1. ve 2. lise nakil işlemleri de tamamlamdı. Sınavla öğrenci alan hiçbir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler için yerel yerleştirme işlemleri başlıyor.  Lise nakil işlemleri için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirmeler 19-23 Ağustos arasında yapılacak. Peki 9. sınıf nakil işlemleri nasıl olacak, nasıl yapılacak?

Nakillere ilişkin MEB yayınladığı kılavuzda şu ifadeler yer aldı:

MEB okul nakilleri ne zaman ve nasıl yapılacak?
a) Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 05 Ağustos 2019 ve 10 Ağustos 2019 tarihlerinde ilan edilecektir.

b) Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.

c) Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

ç) Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.

LGS boş kontenjanlar MEB 2019 e okul ikinci yerleştirme başvurusu

d) İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” doğrultusunda ikamet adresleri, engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ilgili mevzuat çerçevesinde her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile yerleştirilecektir. 

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