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Radamel Falcao Galatasaray İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin'i takibe aldı!

Radamel Falcao Galatasaray İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin'i takibe aldı!

GALATASARAY'ın bir numaralı transfer gündemi olan Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao, sosyal medyadan Galatasaray İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin'i takibe aldı. Yıldız oyuncunun bu hareketi Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.

Galatasaray'ın transferi için uzun zamandır uğraş verdiği Monaco'nun Kolombiyalı yıldız futbolcusu Radamel Falcao, sosyal medyada yaptığı yine sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir harekete imza attı.

Albayrak ve Bulut Fransa'ya gitmişti

33 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, Galatasaray İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin'i sosyal medyada takibe aldı. 33 yaşındaki golcü için Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak ve menajer Ahmet Bulut Fransa'ya giderek temaslarda bulunmuş ve yurda dönmüştü. 

Metz maçı kadrosunda yer almadı

Falcao, geçtiğimiz hafta sonu Monaco'nun Metz ile oynadığı maçta kadroda yer almadı. Yıldız oyuncunun bu hafta arası İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Galatasaray ile sözleşme imzalayacağı iddia ediliyor.

Artık gözler KAP açıklamasında 

Kolombiya medyasına göre Galatasaray yarın yıldız forveti duyuracak. Artık tüm gözler KAP açıklamasına çevrildi. Yönetim, yarın veya en geç perşembe Falcao’yu İstanbul’a getirmeye hazırlanıyor. Kulüpte Kolombiyalı süperstarın tanıtım klibi hazırlandı. Statta görkemli bir imza töreni planlanıyor.

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