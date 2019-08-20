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Hava Kuvvetleri'nde dikkat çeken FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Hava Kuvvetleri'nde dikkat çeken FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında Türk Hava Kuvvetleri’nden ihraç edilen 19 personel hakkında gözaltı kararı verildi. 7 ilde yapılan operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, operasyonel hat kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında Türk Hava Kuvvetleri’nden ihraç edilen 19 personel hakkında verilen gözaltı arama ve el koyma kararı doğrultusunda farklı illerde yapılan (İstanbul, İzmir, Samsun, Erzurum, Diyarbakır, Balıkesir, Çanakkale) operasyonlarda 15 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor

4 şahsın yakalanması için çalışmalar ve şüphelilere ilişkin işlemlerin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ettiği belirtildi. 

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