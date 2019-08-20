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Beşiktaş'ta Isimat Mirin Fransa'nın Toulouse takımına kiralanıyor!

Demirören Haber Ajansı
Beşiktaş'ta Isimat Mirin Fransa'nın Toulouse takımına kiralanıyor!

BEŞİKTAŞ Fransız stoperi Nicolas Isimat-Mirin Fransa Ligi'ne transfer oluyor. Mirin, Toulouse için sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş'ın Fransız stoperi Nicolas Isimat Mirin için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Nicolas Isimat-Mirin, satın alma opsiyonu ile birlikte Toulouse'a kiralanacak. Beşiktaşlı stoper, bu sabah Fransız ekibi için sağlık kontrollerinden geçti. Mirin'in kiralama bedeli açıklanmazken maaşının tamamının Toulouse tarafından ödeneceği iddia edildi.

 Geçtiğimiz sezon devre arasında 350 bin Euro bonservis bedeliyle PSV'den Beşiktaş'a transfer olan Mirin, 14 maçta forma giydi.

Mirin, cumartesi günü oynan Sivasspor maçı kadrosuna transfer görüşmeleri sebebiyle alınmamıştı.

Beşiktaş da açıkladı

Beşiktaş, Nicolas Isimat-Mirin’in Toulouse kulübü için sağlık kontrolünden geçmek için Fransa’ya gittiğini açıkladı. 

Siyah-beyazlı kulüp, Fransız savunmacısı Isimat-Mirin’in ayrılığını duyurdu. Toulouse için sağlık kontrollerinden geçmek için Fransa’ya giden 27 yaşındaki savunmacının 1 yıllığına kiralanacağı öğrenildi. 

Geçtiğimiz sezonun devre arasında PSV Eindhoven’dan Beşiktaş’a transfer olan Mirin, siyah-beyazlı formayla ligde 14 maçta görev aldı. 

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