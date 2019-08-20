Fenerbahçe lehine 23 dakikada 3 penaltı çaldı Arda Kardeşler topa tutuldu

3'ü de doğru: "Maçın olayı Kuşkusuz 23 dakikada Gazişehir’in yaptığı 3 penaltı... Üçü de doğru kararlar. Fenerbahçe’nin ceza sahası içine kalabalık girişleri kadar 17 yeni transferle baştan aşağı yenilenen Gazişehir’in bu kadroyla çıktığı ilk maç olmasının da bunda payı var. Bir takımdan ziyade bir karma gibiydi konuk ekip."