Fenerbahçe lehine 23 dakikada 3 penaltı çaldı Arda Kardeşler topa tutuldu
Süper Lig'in ilk haftasında kapanış maçında Gazişehir Gaziantep'e 5 gol atarak liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe'de yüzler gülerken, maçın ilk 23 dakikasında çalınan 3 penaltı geniş yankı uyandırdı.
Sosyal medyada çok konuşulan Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep maçına hakem Arda Kardeşler damga vurdu. Kimileri Kardeşler'in Fenerbahçe lehine kararlar verdiğini belirtirken kimileri de ilk 23 dakikada çalınan 3 penaltıyı skandal olarak nitelendirdi. Peki spor yorumcuları maçı ve Arda Kardeşler'i nasıl değerlendirdi?
Mehmet Demirkol: Özgüvenli Fener bambaşka Fenerbahçe üzerine bir oyun inşaa edebileceği temelleri nihayet sergiledi. Uzun bir aradan bu yana ilk kez... Oyuna giren her oyuncunun aynı güvenle oyunun parçası olabilmesinde. Tolga ve Ferdi gibi.
3'ü de doğru: "Maçın olayı Kuşkusuz 23 dakikada Gazişehir’in yaptığı 3 penaltı... Üçü de doğru kararlar. Fenerbahçe’nin ceza sahası içine kalabalık girişleri kadar 17 yeni transferle baştan aşağı yenilenen Gazişehir’in bu kadroyla çıktığı ilk maç olmasının da bunda payı var. Bir takımdan ziyade bir karma gibiydi konuk ekip."
Serdar Ali Çelikler: Ey Fenerliler, galibiyete sevinin Fenerbahçe taraftarlarına sesleniyorum: Sevinin.. Mutlu olun.. Maç esnasında da bana gelen sorular: "Abi biz mi iyiyiz Gazşehir mi kötü?", "Abi eksikliklerimizi görmeliyiz" türündendi.