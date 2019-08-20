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Bodrum'daki tatiline dönen İmamoğlu için Hakan'dan olay tespitler

Bodrum'daki tatiline dönen İmamoğlu için Hakan'dan olay tespitler

Ahmet Hakan, kaleme aldığı yeni yazısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bodrum tatiline devam etmesini eleştirerek "Bitirecekse işte bu hayal kırıklığı bitirecek Ekrem Bey'i" diye yazdı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, 'Kayyım kısırdöngüsü' başlıklı yazısında İçişleri Bakanlığı kararıyla Mardin, Diyarbakır ve Van belediye başkanlarının görevden alınmasına değinerek Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

"Bodrum’daki tatiline koşmuş"

İmamoğlu'nun İstanbul'da yaşanan aşırı yağışlar sonucunda tatili yarıda keserek şehirde incelemelerde bulunmasını ve ardından yine tatile gitmesini eleştiren Hakan, şöyle devam etti:

Sel felaketi olup bittikten sonra Bodrum’daki tatilini yarıda kesip İstanbul’a gelen ve üstüne giydiği afet yelekleriyle hızlı bir inceleme/araştırma gezisine çıkan Ekrem Bey’in yeniden Bodrum’daki tatiline döndüğünü işittiğimde... 'Yok canım... Yalan haberdir bu... Üfürmedir... O kadar da değildir... Palavradır... AK Partililerin uydurmasıdır... Trollerin kampanyasıdır...' falan dedim. Fakat heyhat! Doğruymuş haber. Palavra, üfürme falan değilmiş.

Gerçekten de Ekrem Bey, bir buçuk günlük İstanbul mesaisinin hemen ardından Bodrum’daki tatiline koşmuş.

"Bu hayal kırıklığı bitirecek Ekrem Bey’i"

Seçmenlerin 'hayal kırıklığı' içerisinde olduklarını söyleyen Hakan, şöyle devam etti: Şöyle bir baktım tepkilere... Umutlarını Ekrem Bey’e bağlamış olan, Ekrem Bey’e tek harf bile söylenmesi karşısında deliye dönen, Ekrem Bey’in gülüşüne bile kurban olacaklarını haykıran tipler bile...

'Biri Ekrem başkanımıza büyü mü yaptı acaba? Bu gidiş gidiş değil... Ekrem başkanımızın kendisine gelmesi şart... Bu ne tatil aşkı böyle... Madem Bodrum’a bu kadar meraklıydı Bodrum’a belediye başkanı olsaydı...' falan demeye başlamış durumdalar. Size bir şey söyleyeyim mi? Bitirecekse işte bu hayal kırıklığı bitirecek Ekrem Bey’i.

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