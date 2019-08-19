Ekrem İmamoğlu'nun ikinci tatili Tuğçe Kazaz'ın twiti olay oldu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden tatile çıkması tartışma konusu olurken, eski mankenlerden Tuğçe Kazaz'ın tweeti sosyal medyayı salladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 23 Haziran seçimlerini kazanmasının ardından ikinci kez tatile çıkması, polemik konusu oldu. İstanbul'da sel felaketi yaşanmasının ardından tatile ara verip hasar gören yerleri denetleyen İmamoğlu, eleştiri oklarının hedefindeydi.
İkinci kez tatile çıktı: Seçimleri kazandıktan sonra görev süresi 1 ay dolmadan 23 Temmuz'da 8 gün izin alan İmamoğlu ailesi, bir kez daha gündemde. İlk tatiliyle ilgili eleştirilerin yankıları sürerken, ikinci tatilin gelmesi sosyal medyayı hareketlendirdi. 6 günlük için aldığı iddia edilen İmamoğlu'nun izin belgesi sosyal medyada paylaşıldı.
Tam bu esnada İstanbul'da yaşanan sel felaketi tartışmaların tuzu biberi oldu. Mega kenti felç eden sağanak yağmur sonrası catandaşlar sosyal medyada “İmamoğlu nerede” sorusunu sorarken, Bodrum'da olduğu öğrenilen Ekrem İmamoğlu'nun 6 günlük izne çıktığı bilgisine ulaşıldı. İmamoğlu'nun vekil tayin ettiği Hasan Aksu, "Bugün ulaşma imkanı olmadı" açıklaması yaptı.
İmamoğlu'ndan Meteoroloji'ye tepki: Bodrum'da izindeyken İstanbul'da yaşanan sel felaketi üzerine apar topar tatiline ara veren İmamoğlu, hasarın yaşandığı yerlerde incelemelerde bulundu. İmamoğlu, "Bilgi akışı çok yoğun ve hızlı bir şekilde paylaşılmalı. AKOM'dan bilgileri kontrol ettirdim bize Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen yağış ile ilgili uyarı 12.30 civarında, İstanbul'da o saatte yağış başlamıştı ve 15 dakika içinde zaten hadise gerçekleşti" açıklaması polemik konusu oldu.