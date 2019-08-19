Ekrem İmamoğlu'nun ikinci tatili Tuğçe Kazaz'ın twiti olay oldu

İmamoğlu'ndan Meteoroloji'ye tepki: Bodrum'da izindeyken İstanbul'da yaşanan sel felaketi üzerine apar topar tatiline ara veren İmamoğlu, hasarın yaşandığı yerlerde incelemelerde bulundu. İmamoğlu, "Bilgi akışı çok yoğun ve hızlı bir şekilde paylaşılmalı. AKOM'dan bilgileri kontrol ettirdim bize Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen yağış ile ilgili uyarı 12.30 civarında, İstanbul'da o saatte yağış başlamıştı ve 15 dakika içinde zaten hadise gerçekleşti" açıklaması polemik konusu oldu.