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Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile ilgili son dakika gelişmesi

Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile ilgili son dakika gelişmesi

KARS Belediye Başkanı Ayhan Bilgen hakkında bir son dakika haberi geldi. HDP'li 3 belediye başkanının görevden alınmasının ardından Ayhan Bilgen ifadeye çağrıldı.

HDP’li Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine yönelik kayyım atamalarının ardından Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen hakkında da flaş bir gelişme var. Ayhan Bilgen, Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nca avukatları aracılığıyla ifadeye çağrıldı. 

Bilgen gelişmenin ardından Twitter'dan "Eğer Kars'a da kayyım atamayı düşünürlerse yıllardır şehri soymalarına göz yumulan isimleri tavsiye ederim” mesajını paylaştı.

Ayhan Bilgen'in hakkında "silahlı örgüt kurmak ve yönetmek" iddiasıyla yeni bir dosya hazırlığını söyleniyor. Bilgen iddialara ilişkin şunları yazdı:

"Eğer Kars'a da kayyım atamayı düşünürlerse yıllardır şehri soymalarına göz yumulan isimleri tavsiye ederim. Hem bir bürokrat alacaklılarla uğraşmamış olur hem hırsızlar 900 personeli naylon ihalelerle falan meşgul etmeden cebini doğrudan doldurur! Hakkımda "silahlı örgüt kurmak ve yönetmek" iddiasıyla yeni bir dosya hazırlığını duyuyor onlara da "kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak mutlaka" parçasını armağan ediyorum!"

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