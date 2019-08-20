Seferihisar- Karabağlar - Menderes'e sıçradı! İzmir orman yangınında son durum

Yangın yaklaşık 500 hektarlık alanda etkili oluyor. Alevleri kontrol altına almak için çok büyük bir ekip çalışıyor. Sadece Ege bölgesi değil, İstanbul ve İç Anadolu bölgesinden de tüm ekipler buraya sevk edildi. Yangına 20 helikopterin yanı sıra 240 arazöz, 25 dozer ile 1150 personel müdahale ediyor.