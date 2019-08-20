Seferihisar- Karabağlar - Menderes'e sıçradı! İzmir orman yangınında son durum
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerine sıçrayan orman yangını, 3. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde pazar günü ormanlık alanda başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın Menderes ve Seferihisar ilçelerini tehdit ediyor. Bugün 3. gününe giren orman yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Rüzgar sürekli yön değiştirdiği için ekipler çaresiz kalıyor. Dün gece alevler Menderes ve Seferihisar mahallelerine kadar ulaştı. İşte Türkiye'nin yüreğini yakan yangında son durum.
Dün gece havanın kararmasının ardından rüzgarın etkisiyle büyümeye başlayan yangın Menderes'in Yeniköy ve Bahçecik mahalleleri ile Seferihisar'ın Beyler Mahallesi'ne ulaştı. Bunun üzerine tüm ekipler buralara yönlendirildi. Vatandaşların da yardımıyla yangın bu yerleşim birimlerinden uzaklaştırıldı. Ancak tehlike henüz geçmiş değil.
Risk altındaki yerler
Devam eden yangınlar Seferihisar ilçesine bağlı Beyler ile birlikte Kuyucak, Orhanlı ve Yeniköy için hala bir tehdit oluşturuyor. Kuyucak'ın bir kısmı tahliye edilirken, diğer yerlerde henüz bir tahliye yapılmadı. İzmir'deki yangının kontrol altına alınmasını uzatan sürekli yön değiştiren rüzgar oldu.
Yangın yaklaşık 500 hektarlık alanda etkili oluyor. Alevleri kontrol altına almak için çok büyük bir ekip çalışıyor. Sadece Ege bölgesi değil, İstanbul ve İç Anadolu bölgesinden de tüm ekipler buraya sevk edildi. Yangına 20 helikopterin yanı sıra 240 arazöz, 25 dozer ile 1150 personel müdahale ediyor.