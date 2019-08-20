HABER /  DÜNYA

Helal et için ‘iğrenç’ diyen öğrencinin sınavı geçersiz sayıldı

Helal et için ‘iğrenç’ diyen öğrencinin sınavı geçersiz sayıldı

İngiltere’de orta öğrenim bitirme sınavındaki (GCSE) din bilgisi sorularından birinde helal et için ‘iğrenç’ yorumu yapan öğrencinin sınavı geçersiz sayıldı.

İngiltere’de orta öğrenim bitirme sınavındaki din bilgisi soruları bölümünde helal et hakkındaki fikri sorulan 16 yaşındaki Abigail Ward’ın ‘kesinlikle iğrenç’ yorumu ırkçı bulunduğu gerekçesiyle sınavı geçersiz sayıldı. Geçtiğimiz haziran ayında yaşanan olayda, sınav kurulu vejetaryen olduğu açıklanan öğrencinin yorumunu 'edebe aykırı şekilde ırkçı' olarak değerlendirdi.

Kasaplara tepkiliymiş

Metro gazetesinin haberine göre, Ward’ın Eastbourne’deki okulu ise karara karşı çıkarak öğrencinin çok sıkı bir vejetaryen olması sebebiyle helal kesim yapan ‘kasaplara’ tepkili olduğunu; Müslümanlarla ilgili herhangi bir olumsuz yorum yapmadığını söyledi.

Sınav kurulu ise, daha sonra öğrencinin üzgün ve stresli olmasına neden oldukları için özür dileyerek söz konusu kararını geri aldığını açıkladı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Hatay'da dişini çektiren kişi sol gözünü kaybetti yüzünün yarısı çöktü
Foto Galeri Hatay'da dişini çektiren kişi sol gözünü kaybetti yüzünün yarısı çöktü Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
MHP'li Semih Yalçın'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’na kayyum tepkisi!
MHP'li Semih Yalçın'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’na kayyum tepkisi!
Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile ilgili son dakika gelişmesi
Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile ilgili son dakika gelişmesi
Bodrum'daki tatiline dönen İmamoğlu için Hakan'dan olay tespitler
Bodrum'daki tatiline dönen İmamoğlu için Hakan'dan olay tespitler
Putin'den Macron'a efsane kapak! En son ayarı Erdoğan'dan almıştı
Putin'den Macron'a efsane kapak! En son ayarı Erdoğan'dan almıştı
Melih Gökçek İmamoğlu'nun o sözlerine köpürdü! Senin kalibreni alır büker sana iade ederim
Melih Gökçek İmamoğlu'nun o sözlerine köpürdü! Senin kalibreni alır büker sana iade ederim
HDP'li belediye başkanlarının görevden alınması! Süleyman Soylu'dan ilk açıklama
HDP'li belediye başkanlarının görevden alınması! Süleyman Soylu'dan ilk açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da FETÖ'nün 'üniversite yapılanmasına' yönelik operasyon!
Ankara'da FETÖ'nün 'üniversite yapılanmasına' yönelik operasyon!
9. sınıf nakil işlemleri nasıl olur 2019 MEB lise nakil ne zaman bitiyor?
9. sınıf nakil işlemleri nasıl olur 2019 MEB lise nakil ne zaman bitiyor?
40 kilo plaj kumu çalan çifte 6 yıl hapis şoku
40 kilo plaj kumu çalan çifte 6 yıl hapis şoku
Radamel Falcao Galatasaray İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin'i takibe aldı!
Radamel Falcao Galatasaray İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin'i takibe aldı!
Hindistan'ın uzay aracından haber geldi! Bir ay sonra Ay'ın yörüngesinde
Hindistan'ın uzay aracından haber geldi! Bir ay sonra Ay'ın yörüngesinde
Seren Serengil Yaşar İpek ayrıldı mı yeni haberleri geldi kafalar karıştı
Seren Serengil Yaşar İpek ayrıldı mı yeni haberleri geldi kafalar karıştı
Yorumlar