Ağrıyan dişini çektirdi yüzünün yarısı çöktü bir gözü kayboldu
HATAY’da dişini çektiren bir kişinin gözünü kaybetti, yüzü çöktü, aile hukuk mücadelesi başlatırken, suçlanan diş hekimi iddiaları yalanladı.
Hatay’ın Belen ilçesinde oturan Mustafa Bulat, diş ağrısı şikayetiyle sebebiyle bir diş sağlığı merkezine gitti. Babası Sefer Bulat’ın iddiasına göre diş hekiminin tetkik yapmadan dişi çekmesi nedeniyle oğlu sol gözünü kaybetti. Bulat, “İskenderun’a diş hastanesine gittik. Şikayetin nedir dedi doktor oğlum da 'dişim ağrıyor' dedi. 'Geç şöyle otur' dedi geçti oturdu. Dişi çekti tuttu attı, haydi güle güle gidebilirsiniz dedi, başka bir şey demedi. Hiçbir şey çekmedi, ne film çekti, ne iğne yaptı” dedi.
Dişin çekilmesinin ardından oğlunun yüzünde şişlik oluştuğunu belirten Bulat, “Biz dişten diye şüphelendik, kendisine sormadık, kendisi de bir şey söylemedi. Diş çekildikten sonra şişlik arttı, ağrı da çoğaldı. Ameliyat ister dediler. Ondan sonra Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine gönderdiler. Orada ameliyat oldu. Yüzü gözü bu hale geldi, gözünden de oldu yüzünden de oldu. Bizi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk ettiler orada da ameliyat oldu” dedi.
Oğlunun bu hale gelmesinden dolayı dişi çeken hekimin suçlu olduğunu söyleyen baba Bulat, “Herhalde ondan oldu başka bir şeyden olmaz ki. Çocuğun hayatını kararttı. Göz yok, yüz yok. Parçaladı attı. Onun için verdik mahkemeye” dedi.
"İhmal nedeniyle yargı sürecini başlattık”: Avukat Neslihan Güraslan ise diş hekiminin tetkik yapmadan, ilaç kullandırtmadan dişi çekmesinin ihmalkarlık olduğunu söyleyerek, “Müvekkilim bir diş ağrısı sebebiyle ağız ve diş sağlığı merkezine gidiyor. Doktor müvekkilimin yüzünde şişlik olduğu halde herhangi bir tetkik veya bir ilaç kullanımı tavsiye etmeden direk müvekkilimin dişini o gün, gittiği gün çekiyor. Bunun üzerine müvekkilimin yüzüne bütün iltihap yayılıyor ve bundan sonrasında da müvekkilim ameliyat olarak maalesef sol gözünü ve yüzünün sol tarafını kaybediyor. Zaten müvekkilimin görüntülerinde de gördüğünüz üzere maalesef büyük bir mağduriyet yaşanıyor. Müvekkilim de evli ve iki çocuk babası. Biz burada ihmal olduğunu düşünüyoruz. Diş hekiminin burada gerekli özen ve hassasiyeti göstermediğini düşünüyoruz. Zaten bununla ilgili yargı sürecini başlattık, gerekli şikayetleri yaptık, durum şu anda yargıda” dedi.