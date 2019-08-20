Ağrıyan dişini çektirdi yüzünün yarısı çöktü bir gözü kayboldu

"İhmal nedeniyle yargı sürecini başlattık”: Avukat Neslihan Güraslan ise diş hekiminin tetkik yapmadan, ilaç kullandırtmadan dişi çekmesinin ihmalkarlık olduğunu söyleyerek, “Müvekkilim bir diş ağrısı sebebiyle ağız ve diş sağlığı merkezine gidiyor. Doktor müvekkilimin yüzünde şişlik olduğu halde herhangi bir tetkik veya bir ilaç kullanımı tavsiye etmeden direk müvekkilimin dişini o gün, gittiği gün çekiyor. Bunun üzerine müvekkilimin yüzüne bütün iltihap yayılıyor ve bundan sonrasında da müvekkilim ameliyat olarak maalesef sol gözünü ve yüzünün sol tarafını kaybediyor. Zaten müvekkilimin görüntülerinde de gördüğünüz üzere maalesef büyük bir mağduriyet yaşanıyor. Müvekkilim de evli ve iki çocuk babası. Biz burada ihmal olduğunu düşünüyoruz. Diş hekiminin burada gerekli özen ve hassasiyeti göstermediğini düşünüyoruz. Zaten bununla ilgili yargı sürecini başlattık, gerekli şikayetleri yaptık, durum şu anda yargıda” dedi.