HABER /  POLİTİKA

Pervin Buldan Kılıçdaroğlu'na seslenerek uyardı: Yarın size yapılabilir

Pervin Buldan Kılıçdaroğlu'na seslenerek uyardı: Yarın size yapılabilir

DİYARBAKIR, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmasına ilişkin açıklama yapan HDP Eşgenel Başkanı Pervin Buldan, "Meclis'te AK Parti ve MHP dışındaki partilere çağrımdır. Bize yapılan yarın size yapılabilir. Sessizliğinizi bozun" ifadelerini kullandı.

Partisinin il binasında konuşan Pervin Buldan, "Diyarbakır, Van ve Mardin halkından özür diliyorum çünkü bugün onların yanında bulunamadım. Bugün en çok acıyı çeken, bedeli ödeyen, yıllardır bu ülkenin her türlü acısına göğüs geren Diyarbakır, Van ve Mardin halkı bir kez daha iradesinin gasp edilmesi sonucu üzüntülü günler geçiriyor" diye konuştu.

"Her türlü tepkimizi ortaya koyacağız"

Buldan, "Kayyum zihniyetini tanımıyoruz ve demokratik her türlü tepkimizi ortaya koyacağız. AK Parti iktidarı artık ömrünü tamamlamıştır. Gider ayak bu zorbalıkları yapmaya artık son vermelidir" dedi.

İstanbul'u kaybedenler intikam almak istiyor.

Kılıçdaroğlu'na çağrı

Buldan sözlerini şöyle sürdürdü: Biz 23 Haziran'dan İstanbul'u almayı başardıysak Diyarbakır'ı Mardin'i de kayyumlardan kurtarırız. Demokrasi yanlısı herkesin birlikte hareket etmesi gereken bir dönemden geçiyoruz. Kılıçdaroğlu, CHP başta olmak üzere TBMM'de grubu olan partiler, demokrasi yanlıları, herkese çağrımdır. Bugün bize yapılan yarın size yapılabilir. Sessizliğinizi bozun. Söyleyecek sözünüz mutlaka vardır. Gün bugündür.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
HDP'li Diyarbakır Van ve Mardin belediye başkanları bu yüzden görevden alındı! İşte kanıtlar
Foto Galeri HDP'li Diyarbakır Van ve Mardin belediye başkanları bu yüzden görevden alındı! İşte kanıtlar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Han Şeyhun düştü! Türkiye'nin Morek üssü ablukada deniyor İdlib'de işler kötü
Han Şeyhun düştü! Türkiye'nin Morek üssü ablukada deniyor İdlib'de işler kötü
MHP'li Semih Yalçın'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’na kayyum tepkisi!
MHP'li Semih Yalçın'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’na kayyum tepkisi!
Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile ilgili son dakika gelişmesi
Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile ilgili son dakika gelişmesi
Bodrum'daki tatiline dönen İmamoğlu için Hakan'dan olay tespitler
Bodrum'daki tatiline dönen İmamoğlu için Hakan'dan olay tespitler
Putin'den Macron'a efsane kapak! En son ayarı Erdoğan'dan almıştı
Putin'den Macron'a efsane kapak! En son ayarı Erdoğan'dan almıştı
Melih Gökçek İmamoğlu'nun o sözlerine köpürdü! Senin kalibreni alır büker sana iade ederim
Melih Gökçek İmamoğlu'nun o sözlerine köpürdü! Senin kalibreni alır büker sana iade ederim
ÖNCEKİ HABERLER
AÖF 2. üniversite kayıtları başlıyor AÖF 2. kayıtları ne zaman?
AÖF 2. üniversite kayıtları başlıyor AÖF 2. kayıtları ne zaman?
MSB duyurdu! Metina'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! Metina'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
Baykar Savunma ve Ukroboronpromönce ortak oldu şimdi yeni İHA geliştiriyor
Baykar Savunma ve Ukroboronpromönce ortak oldu şimdi yeni İHA geliştiriyor
Üniversite e kayıt işlemi gerekli evraklar neler e devlet ile üniversite kayıt
Üniversite e kayıt işlemi gerekli evraklar neler e devlet ile üniversite kayıt
Kübra Akman: "Avrupa Şampiyonası'nda finale kadar gitmek istiyoruz"
Kübra Akman: "Avrupa Şampiyonası'nda finale kadar gitmek istiyoruz"
Banu Parlak Belalım Benim klibi Emrah kaldırttı işin aslı ne?
Banu Parlak Belalım Benim klibi Emrah kaldırttı işin aslı ne?
Yorumlar 14 yorum