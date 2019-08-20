Pervin Buldan Kılıçdaroğlu'na seslenerek uyardı: Yarın size yapılabilir

DİYARBAKIR, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmasına ilişkin açıklama yapan HDP Eşgenel Başkanı Pervin Buldan, "Meclis'te AK Parti ve MHP dışındaki partilere çağrımdır. Bize yapılan yarın size yapılabilir. Sessizliğinizi bozun" ifadelerini kullandı.

Partisinin il binasında konuşan Pervin Buldan, "Diyarbakır, Van ve Mardin halkından özür diliyorum çünkü bugün onların yanında bulunamadım. Bugün en çok acıyı çeken, bedeli ödeyen, yıllardır bu ülkenin her türlü acısına göğüs geren Diyarbakır, Van ve Mardin halkı bir kez daha iradesinin gasp edilmesi sonucu üzüntülü günler geçiriyor" diye konuştu.

"Her türlü tepkimizi ortaya koyacağız"

Buldan, "Kayyum zihniyetini tanımıyoruz ve demokratik her türlü tepkimizi ortaya koyacağız. AK Parti iktidarı artık ömrünü tamamlamıştır. Gider ayak bu zorbalıkları yapmaya artık son vermelidir" dedi.

İstanbul'u kaybedenler intikam almak istiyor.

Kılıçdaroğlu'na çağrı

Buldan sözlerini şöyle sürdürdü: Biz 23 Haziran'dan İstanbul'u almayı başardıysak Diyarbakır'ı Mardin'i de kayyumlardan kurtarırız. Demokrasi yanlısı herkesin birlikte hareket etmesi gereken bir dönemden geçiyoruz. Kılıçdaroğlu, CHP başta olmak üzere TBMM'de grubu olan partiler, demokrasi yanlıları, herkese çağrımdır. Bugün bize yapılan yarın size yapılabilir. Sessizliğinizi bozun. Söyleyecek sözünüz mutlaka vardır. Gün bugündür.