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MSB duyurdu! Metina'da 5 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB duyurdu! Metina'da 5 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe harekatına koordineli olarak Kuzey Irak'ın Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vurulmuş, 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

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