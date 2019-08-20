Han Şeyhun düştü! Türkiye'nin Morek üssü ablukada deniyor İdlib'de işler kötü

SURİYE'nin İdlib kentinden son dakika haberler geliyor. Han Şeyhun'u ele geçiren Esad güçleri, kritik M5 yolunun kontrolünü de aldı. Türkiye'nin Morek üssü boşaltılacak mı, hedef haline gelen askeri konvoyun durumu ne? İşte İdlib'den gelen haberler.

TÜRKİYE'nin gözlem noktalarının bulunduğu İdlib'de çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Esad güçleri Han Şeyhun'u ele geçirdi. Han Şeyhun kuzeyinden Idlib'i Hama'ya bağlayan kritik M5 yolunu da kontrole aldı. Şimdi doğudaki Al-Tamanah'a ilerleme çabasındalar. Yerel kaynaklar Sunni direnişin bölgeyi boşaltmaya başladığını söylüyor.

Üs ablukaya alındı deniyor

Han Şeyhun'u ele geçiren Suriye askerlerinin, Morek'teki Türk gözlem noktasını kuşatma altına aldığı iddia ediliyor. Bölgeden gelen son haberlere göre Suriye ordusunca telsizle üsse İngilizce ve Türkçe olarak gözlem noktasını boşaltmaları çağrısı yapılıyor. Rus Özel Kuvvetleri'nin de bölgede olduğu ve herhangi bir çatışma yaşanmaması için üs çevresine yerleştirdiği bildiriliyor.

Türkiye'nin Morek (Morik) üssü ne olacak?

Ankara ile Moskova arasında Morek üssü için pazarlıklar yapılıyor. Güvenlik uzmanı Metin Gürcan son durumu şöyle aktardı:



-Şimdilik Morek üssü ile dün Esed uçaklarının hedefi olan konvoyda çekilme emaresi yok. Yerel kaynaklar Ankara ile Moskova arasında pazarlıkların sürdüğünü, Moskova'nın kendi korumasında Morek'i boşaltmamızı teklif ettiğini öne sürüyor. Ankara ise Morek üssü ve konvoyun diğer gözlem üslerine gitmesinde ısrarlı. Moskova bu birliklerin Fırat Kalkanı bölgesine çekilmesini (ki bu Türkiye'nin İdlib güneyini boşaltması anlamına geliyor) istiyor. Ankara-Moskova pazarlıkları sonucu belirleyecek.

Ruptly, Morek'te bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri üssün, Suriye rejimi askerlerince izlendiği anları iservis etti.

pic.twitter.com/jyX1sWFgWq — İbrahim Haskoloğlu (@haskologlu) August 19, 2019

TÜRKİYE'NİN MORİK ÜSSÜ Han Şeyhun'un yaklaşık 10 kilometre güneyindeki Morik ilçesinin güneydoğusunda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bir gözlem noktası bulunuyor.

Türk konvoyunun akibeti

Dün Suriye uçaklarının hedefi olan askeri konvoy Morek üssüne gitmek için M5 yolunu kullanıyordu. Yolun kontrolü Esed'in eline geçtiği için konvoyun akibeti de belirsiz. Su 22 uçakları ile dün konvoya yönelik düzenlenen bombardımanda 3 sivil hayatını yitirmişti.

Dünya medyası : Türkiye hiç bu kadar müdahil olmadı

Guardian gazetesi İdlib'deki duruma ilişkin verdiği haberde "Türkiye'nin Suriye'de 8 yıldır süren iç savaşa askeri olarak hiç bu kadar müdahil olmadığının" altını çizdi. Guardian'a göre gerek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad gerekse de Putin için İdlib'i geri almak, birincil hedef. Guardian durumu şöyle özetledi:

-Son haftalara kadar, İdlib'de Nisan ayında Rusya öncülüğünde başlatılan operasyonda fazla ilerleme sağlanmadı. Vilayetin güneyinde, cihatçı fraksiyonları da kapsayan muhalif gruplar, tüm hava saldırılarına karşın direnerek mevzilerini korudu. Ancak son haftalarda momentum değişti. Karada Suriye rejimi üstünlüğü ele geçirdi. Rus jetleri de bombardımanlarını artırdı, kasabaları ve köyleri yok etti.

İdlib düşerse sınıra insan yığılacak



Gazetedeki haber de şu satırlar da yer aldı:

"Türkiye'nin müdahalesi, dünyanın en büyük insani krizlerinden birine dönüşen ve biteceğine dair işaret olmayan halihazırda çetrefilli bir soruna yeni bir boyut ekliyor. Ankara artık Esad karşıtı muhalefeti güçlü bir şekilde desteklemiyor, Suriye'de soruna müdahil olmayı tamamen kendi çıkarları doğrultusunda şekillendiriyor. İdlib'in askeri operasyon sonucu düşmesine izin vermemekte de ısrarlı. Zira bu on binlerce mültecinin sınırlarında olması demek.

Daily Telegraph gazetesi ise, "Esad'ın savaş uçakları Türk konvoyuna saldırdı" başlıklı haberinde, Şam'ın nadir görülen bir şekilde Suriye'deki Türk askerlerini doğrudan hedef aldığını yazdı.

Han Şeyhun'un önemi

Söz konusu ilçe, 4 Nisan 2017'de Esed rejiminin düzenlediği kimyasal silah katliamıyla 100 kişiyi öldürmesinin ardından dünya gündemine oturmuştu. ABD, 7 Nisan'da rejime ait Şayrat askeri hava üssünü vurmuş, Birleşmiş Milletler (BM) ile Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü (KSYÖ) ortak soruşturma misyonu (JIM), 27 Ekim 2017'de de saldırının rejim tarafından düzenlendiğini doğrulamıştı.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında Han Şeyhun'u da içeren alanı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ilan etmişti. Ancak Han Şeyhun, Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırılarının hedefi olmaya devam etti.