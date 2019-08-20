AÖF 2. üniversite kayıtları başlıyor AÖF 2. kayıtları ne zaman?

AÖF 2. üniversite kayıtları ne zaman yapılacak araştırması başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2. üniversite kapsamında öğrenci alımı yapacak. Peki AÖF 2 üniversite kayıtları ne zaman, internet kayıtları ne zaman yapılacak? Online AÖF 2. üniversite kayıtları 2 Eylül'de başlayacak.

AÖF 2. üniversite kayıtları başlıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2. üniversite kapsamında öğrenci alımı yapacak. Peki AÖF 2 üniversite kayıtları ne zaman, internet kayıtları ne zaman yapılacak? Online AÖF 2. üniversite kayıtları 2 Eylül'de başlayacak.

2019-2020 Öğretim Yılı İkinci Üniversite kapsamında, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrencilerin Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere internet kaydına ilişkin duyuru yayımlandı.

Konuya ilişkin Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuru:

Bu duyuru 2019-2020 Öğretim Yılı İkinci Üniversite kapsamında, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrencilerin Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere İnternetten başvuru ve kayıt işlemlerini kapsamaktadır.

Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere;

-Lisans eğitimi alanlar lisans veya önlisans programlarına,

Önlisans eğitimi alanlar önlisans programlarına İnternetten başvurarak kayıt yaptırabilir.

- Açıköğretim Fakültesi İlahiyat (Arapça) Önlisans Programı, İktisat Fakültesi Uluslararası ilişkiler (İngilizce) ve İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Lisans Programlarına kayıt yaptıracak adayların www.anadolu.edu.tr/acikogretim/yonetmelikler-ve-esaslar-yonergeler adresindeki "Açıköğretim Sistemi Yabancı Dille Öğretim Yapan Programların Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Uygulama Esasları"ndaki koşulları sağlamaları gerekmektedir.

-İnternet Başvuru İşlemleri 02 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09.00'da başlayıp, 18 Ekim 2019 Cuma günü saat 17.00'de sona erecektir. İnternet Başvuru Adresi http://aof.anadolu.edu.tr

İnternetten başvuru yapmayan adaylar kayıt yaptıramaz. İnternetten başvuru yapmak kayıt için yeterli değildir.

18 Ekim 2019 tarihinden sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir.Elektrik kesintisi, teknik arızalar veya İnternet hattınızın kesik olması vb. nedenlerle başvuru yapamama durumunda kalmamanız için başvurunuzu son günleri beklemeden yapınız. İnternetten başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.

Adaylar, İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilir.