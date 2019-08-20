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Dolara ne oldu neden bir anda fırladı? Kur saat 13.00'da 5.70'in üstüne çıktı

Dolara ne oldu neden bir anda fırladı? Kur saat 13.00'da 5.70'in üstüne çıktı

Merkez Bankası'nın dünkü TL kararı sonrası İdlib'den gelen son dakika haberler doları fırlattı. Bu sabah 5.45-5.60 aralığında devam eden dolar saat 13:00 itibariyle 5.72yi gördü.

Dolar/TL Merkez Bankası’nın kredi büyümesini teşvik eden zorunlu karşılık (ZK) adımı ve artan jeopolitik endişelerle yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesi olan 5.75 sınırına yaklaştı.

Dolar/TL saat 13.45 itibarıyla 5.7240/5.7271’den işlem görüyor. Kur bayram tatilinden önceki son hacimli işlem gününde 5.45 seviyesine kadar çekilmişti.

Dolarda son durum şöyle

Dolar neden yükseldi?

Doların yükselmesinde Merkez Bankası'nın kararının yanı sıra bugün İdlib'den gelen son dakika haberler de etkili oluyor. Han Şeyhun'un düşmesinin ardından Suriye ordusunun Morek Türk üssünü ablukaya aldığı haber veriliyor. İdlib'deki bu gelişmeler yeni bir göç dalgasının sınırlarımıza doğru geleceğinin de habercisi... 

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