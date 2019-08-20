Mehmet Ağar'dan kayyum yorumu! Bunları yaparsanız...

HDP'li Diyarbakır, Van ve Mardin'deki kayyum atamalarını değerlendiren eski bakan Mehmet Ağar, "Çatışmada ölen teröristlerin adını, devlete ve millete hizmet etmiş kahramanların yerine koyarsan bu göreve devam edemezsin" ifadelerini kullandı.

Eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar'dan, gündemin ana başlıklarından kayyum atamaları hakkında dikkat çeken yorum geldi.

Ağar, 3 HDP'li büyükşehir belediye başkanının görevden alınmalarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

-"Orada operasyonlarda insanlar canları pahasına mücadele ederken, sen burada belediyelerde şehit yakınlarını görevden atmayı bir mesele zannedersen, bir iş yaptığını zannedersen, bu göreve devam edemezsin. Güvenlik görevlileriyle çatışmada ölen teröristlerin adını, devlete ve millete hizmet etmiş kahramanların yerine koyarsan bu göreve devam edemezsin. Onlarca adli soruşturma olursa PKK'ya yardım ve destekten, bu kanunun açık hükümleri vardır. Dolayısıyla devlet, kendi meşru müdafaa hakkını kullanmak zorundadır.'

''Birtakım siyasi partiler buna biat etmemeli''

Görevden almaları eleştirenlere de seslenen Ağar 'Birtakım siyasi partiler buna biat etmemeli. Bu hukuki bir karar, neresi siyasi bir karar. Adam, orada mücadele ediyor, devletin birliği ve bütünlüğü için. Siz kalkıp şehit yakınlarının çocuğunu, ailesini işten atarsanız, elbetteki devlet bunun karşılığını verecektir. Ortaya çıkan mesele budur. Burası bir hukuk devleti. Herkes bunu böyle bilmelidir. Burada herkes keyfe keder istediğini yapma hakkına sahip değildir.' ifadelerini kullandı.

''Bunun üstüne üstüne gitmenin doğru bir tarafı yoktur''

Ağar şöyle devam etti;

Devlet de hukuk çerçevesi içerisinde, kendine ait yetkileri kullanmış, İçişleri Bakanlığı gerekli tedbiri almıştır. Şehit aileleri, bu millete emanet edilmiştir. Onlar bize emanetler. Onlara yapılacak bir saygısızlık, hepimize yapılmış demektir. Bunun üstüne üstüne gitmenin doğru bir tarafı yoktur''