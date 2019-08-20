Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama! İdlip'te Esed güçlerinin TSK konvoyuna saldırısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde İdlip'te TSK konvoyuna yapılan saldırı hakkından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, 'Gözlem noktalarımız taşıma niyetimiz yok. Rejim siyasi çözümden ziyade askeri çözüm istiyor.' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, El Salvadorlu mevkidaşı Alexandra Hill ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu'nun gündeminde özellikle Suriye'de güvenlik güçlerimizin konvoyuna yapılan saldırı vardı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

İdlib'de sukünetin sağlanması için Rusya'yla görüşmelerimiz sürekli yapıyoruz. Burada ateşkesi sağlamamız lazım. Rejim askeri çözümü zorlamaya başladı. Rusların oradan taciz geliyor açıklaması doğru değil, menzil bakımından da uzak. Bu saldırıların burada ancak bir felakete yol açabileceğini anlatıyoruz, tüm tüm dünyaya da bu konuda çağrıda bulunuyoruz. İdlib Suriye'nin geleceği bakımından önemlidir.

'Rejim siyasi çözümden ziyade askeri çözüm istiyor'

Rusya ile görüşmeler sürekli yapılıyor. Burada ateşkesi sağlamamız lazım. Rejim siyasi çözümden ziyade askeri çözüm istiyor.

Saldırıdan sonra Rusya ile temasa geçtik. Genelkurmay Başkanımız mevkidaşıyla görüştü. Gerekirse sayın Lavrov'la ben görüşürüm. Saldırılar durdurulmazsa Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan Putin'le görüşebilir.

'Morik'ten çekilmeyeceğiz'

Dokuzuncu gözlem noktamızı (Morik üssü) taşıma gibi bir niyetimiz yok. Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor. Askerlerimizin güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız.

Ne olmuştu?

Esad güçleri Han Şeyhun'u ele geçirdi. Han Şeyhun kuzeyinden Idlib'i Hama'ya bağlayan kritik M5 yolunu da kontrole aldı. Yerel kaynaklar Rejim ait birliklerin Doğudaki Al-Tamanah'a ilerleme çabasında oldukları ve Sunni direnişin bölgeyi boşaltmaya başladığını söylüyor.